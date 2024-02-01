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В Минобороны что-то недослышали: в Раде оценили новый законопроект о мобилизации

В парламенте намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке

сегодня, 07:54 comments2070
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Кравцев Сергей
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Обновленная редакция проекта закона по мобилизации в Украине еще нуждается в доработке. Так считают в парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности. Позицию Комитета в эфире общенационального телемарафона озвучил зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

В Минобороны что-то недослышали: в Раде оценили новый законопроект о мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, правительство при подготовке этого законопроекта частично приняло во внимание предложенные профильным комитетом предложения по внесению изменений.

"Что-то услышали, что-то недослышали, видимо, в Министерстве обороны", — выразил мнение Чернев.

Вместе с тем, нардеп отметил, что с документом "уже можно работать и дорабатывать" до внесения его на второе чтение в Раде.

"Остаются вопросы, но есть с чем работать", — сказал парламентарий.

Егор Чернев заявил, что комитет пригласит представителей МОУ для разъяснения своей позиции по некоторым "спорным" положениям в законопроекте.

Представитель парламентского комитета также высказался о предложенной в документе возможности отправлять повестки в электронный кабинет, о возможности блокирования доступа к банковским счетам.

Так, по его словам, остаются "открытым вопросы ответственности для людей, не пришедших за повесткой", однако в комитете "настаивали на том, чтобы это не нарушало прав человека". 

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