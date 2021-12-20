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Стефанчук: Рада может вернуться к вопросу дистанционного голосования уже после нового года

Законопроект о дистанционном голосовании депутатов Верховной Рады станет одним из первых, который будет рассмотрен после новогодних праздников

сегодня, 08:45
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Верховной Раде планируеют вернуться к вопросу введения и возможности нардепов голосовать за законодательные инициативы дистанционно. Это будет один из первых вопросов, который рассмотрят под куполом в начале 2022 года. Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Стефанчук: Рада может вернуться к вопросу дистанционного голосования уже после нового года

Руслан Стефанчук. Фото с сайта Верховной Рады Украины

"Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом по внедрению дистанционного голосования. Я думаю, что он будет одним из первых, которые будут внесены после нового года", — отметил Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук также рассказал в интервью, что еще два года назад выдвигал подобную инициативу, но тогда его коллеги не поддержали. В настоящее время появились обстоятельства и вызовы, которые подталкивают к введению онлайн-голосования. Потому что спрогнозировать, как Верховная Рада будет дальше работать, невозможно. И речь идет не только о пандемии, но и об угрозе полномасштабной войны с Россией.

"Сегодня у всех парламентов Европы есть миксованная система голосования. И, прежде всего, это связано с тем, что в случае опасности (пандемии, агрессии Российской Федерации) нужно обеспечить деятельность Парламента", — добавил Руслан Стефанчук.

По его словам, Верховная Рада – это единственный законодательный орган в Украине и должен быть вариант, чтобы депутаты могли независимо от обстоятельств и событий проголосовать и принять важное решение для государства. А дистанционное голосование станет таким предохранителем в случае критических ситуаций.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, чем будут встречать "зеленых" человечков в Украине


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3uok4ZNjIw8
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