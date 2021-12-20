Стефанчук: Рада может вернуться к вопросу дистанционного голосования уже после нового года

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Людмила Слободенюк
В Верховной Раде планируеют вернуться к вопросу введения и возможности нардепов голосовать за законодательные инициативы дистанционно. Это будет один из первых вопросов, который рассмотрят под куполом в начале 2022 года. Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук. Фото с сайта Верховной Рады Украины
Руслан Стефанчук также рассказал в интервью, что еще два года назад выдвигал подобную инициативу, но тогда его коллеги не поддержали. В настоящее время появились обстоятельства и вызовы, которые подталкивают к введению онлайн-голосования. Потому что спрогнозировать, как Верховная Рада будет дальше работать, невозможно. И речь идет не только о пандемии, но и об угрозе полномасштабной войны с Россией.
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