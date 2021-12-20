Данилов рассказал, чем будут встречать «зеленых» человечков в Украине

Если Россия решит все же пойти на вторжение в Украину, то с оружием в стране проблем не будет, "оружия должно быть и будет достаточно". Как сообщает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: Facebook Алексея Данилова

Секретарь СНБО отчитался, что на выходных имел возможность вместе с главой Минобороны Резниковым увидеть своими глазами производство оружия. Чиновники побывали на одной из компаний. При этом Данилов не уточнил о какой именно компании идет речь, лишь добавив, что его приятно порадовало, как оперативно пополняются запасы украинского войска современными винтовками UAR-15, снайперскими винтовками UAR-10, UAR-10M, а также UBR-008 отечественного производства.

Алексей Данилов отметил, такие темпы производства одной из частных компаний говорят, что, когда наступит время, то Украине хватит оружия защитить свою землю от разного рода "зеленых человечков".

Также Данилов напомнил о недавнем соцопросе КМИС, согласно результатам которого каждый третий украинец готов с оружие в руках встречать агрессора в Украине. же подавляющее большинство украинских соотечественников готовы любыми способами противостоять России в случае ее агрессии против украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" – секретарь СНБО Данилов по полочкам разложили, почему Россия в ближайшее время не решится пойти в наступление на Украину. Того количества оккупационных войск, которое сосредоточил агрессор вблизи украинской границы для полномасштабной операции недостаточно.





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