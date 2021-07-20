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Стало известно, сколько нардепов могут попасть в реестр олигархов

Закон будет принят этой осенью

сегодня, 13:55
Автор:

Елизавета Черных

По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, после принятия закона о деолигархизации в соответствующий реестр могут попасть до пяти народных избранников. Сам же закон будет принят осенью 2021 года. Об этом он сообщил в интервью "Українським новинам", пишет издание "РБК-Украина". 

Стало известно, сколько нардепов могут попасть в реестр олигархов

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Корниенко уверяет, что закон об олигархах в любом случае примут этой осенью. Кроме того, он отметил необходимость сосредоточиться на наработке смежного антитрастового законодательства, а также закона об АМКУ и СМИ. 

Глава "Слуги народа" также ответил, какое количество народных депутатов может оказаться в реестре олигархов. По его словам, количество может быть равно пяти, однако фамилий нардепов он не рассекретил: 

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду", — сказал Корниенко, подчеркнув, что говорится не о депутатах из "Слуги народа".

Напомним, что четверг, 1 июля, выдался очень "урожайным" на принятие различных законов в парламенте. За один из них — законопроект Владимира Зеленского об олигархах — проголосовали 275 нардепов. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, будет ли толк от этих инициатив и почему политсилы Рады голосовали за документ по-разному.

По мнению политолога Владимира Цыбулько, закон об олигархах, принятый в первом чтении, выглядит как кость, брошенная депутатами "Слуги народа" своей иерархии в Офисе президента. Если ко второму чтению медийная истерия вокруг олигархов спадет, тем более, если сама идея повторного похода в президенты для Владимира Зеленского также исчерпается, деолигархизация тихо сойдет с вершин медийной истерии. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/reestr-oligarhov-mogut-popast-pyati-nardepov-1626773303.html
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