В КИУ назвали главных депутатов-прогульщиков в Раде

В Комитете избирателей Украины назвали главных прогульщиков Верховной Рады 9-го созыва. Среди депутатов, которые пропустили 90 процентов всех голосований, оказались избранники из "Слуги народа", "ОПЗЖ", группы "За Майбунє", а также внефракционные, сообщается на сайте организации.

В КИУ решили посчитать, насколько активно депутаты голосовали в течение первого года своей работы. В итоге возглавил рейтинг "прогульщиков" Вадим Столар из "Оппозиционной платформы". Он принял участие только в 4% всех голосований в парламенте. Немного выше показатель у Степана Ивахива из группы "За Майбутнє" - 7%. На третьем месте оказался Вадим Рабинович из "ОПЗЖ". Его показатель - 8% голосований за год.

Верховная Рада Украины. Фото: news.liga.net

Среди депутатов, которые пропустили около 90% всех голосований за год оказались также Игорь Палица с группы "За Майбутнє", Игорь Абрамович из "ОПЗЖ", "слуга народа" Александр Дубинский, а также два внефракционных депутата - Александр Герега и Андрей Деркач.

Почему именно эти депутаты голосовали столь редко, и были ли у них на то веские причины, в КИУ не выясняли, рассказал глава организации Алексей Кошель. Комитет избирателей лишь приводит статистику. Там не исключают, что часть голосований депутаты, действительно, могли пропустить по уважительным причинам.

"В частности, представители нардепа Гереги сообщали в КИУ, что он некоторое время официально был на больничном. Но очень часто депутаты не делают свой выбор за тот или иной законопроект, объясняя это тем, что просто игнорируют неважные, по их мнению, голосования", - объяснил Кошель.

Всего за первый год работы парламента 9 созыва в сессионном зале состоялось 4 тысячи 984 голосования.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Гео Лерос прокомментировал свое исключение из фракции "Слуга народа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!