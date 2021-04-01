"Собака-тапки-погрызяка" и "котик-муркотик": что еще задекларировала нардеп от "Голоса" Устинова

Народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова подала обновленную декларацию за 2020 год. В раздел "ценное движимое имущество" она внесла "собаку-тапки-погрызяку" по кличке Коди и "котика-муркотика" по кличке Жорик. Соответствующий документ опубликован на сайте НАПК 30 марта.

Александра Устинова - фото из открытых источников

В описании своей собаки депутат отметила, что он "является другом семьи, шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам и приносить радость со счастьем".

Кот Жорик "маленький, лохматый и нежный". Согласно декларации, питомец "мурчит по вечерам колыбельные, по утрам подымает лучше будильника и дерет коробки".

В декларации указано, что животные "достались в наследство от семьи с Луганщины, которая убегала от необъявленной войны заграницу и искали для своих любимцев новую семью".





Позже на своей странице в Facebook Устинова прокомментировала декларацию и показала фото своих домашних питомцев.

"Декларировала их (животных — ред.) еще в 2018, когда общественных активистов, как месть за введение декларирования, депутаты прошлого созыва заставили декларировать доходы тоже. Так, как дорогих часов, шуб и другой хлама не имею, задекларировала самых дорогих — моих хвостиков. Это был красивый протест против абсурдного решения, и тогда в 2018 — Кодяшка стала звездой даже международных СМИ. В прошлом году, декларируясь как депутат уже без стеба имела дилемму — или вписывать пушистиков. Но так, как они никуда не делись, и оставались самыми дорогими — решила не убирать из декларации", — написала депутат.









Также в раздел "ценное движимое имущество" нардеп добавила футболку с надписью "Ukraine Fuck Corruption". Кроме этого, за 2020 год нардеп получила 471 500 грн депутатской зарплаты, 28 тыс. грн гонораров от ОО "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции", 12,6 тыс. грн процентов от депозита в банке и 170 тыс. грн возврата налогов за 2019 год, которые та платила в США. На банковских счетах нардепа в 2020 году хранились 219 тыс. грн, около 60 тыс. долларов и 1,5 тыс. евро.

Также Устинова владеет машиной Mazda 3 (2014 года выпуска), а ее супруг — Chevrolet Camaro (2014).

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский указал в декларации размер зарплаты и доходов за 2020 год.

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