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Сколько заработал Зеленский в 2020 году - декларация

Президент Владимир Зеленский указал в декларации размер зарплаты и доходов за 2020 год

сегодня, 08:35
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, сколько заработал президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году. Глава государства заполнил декларацию, информацию о которой можно посмотреть на официальном сайте Президента.

Сколько заработал Зеленский в 2020 году - декларация

Зарплата и доходы Зеленского - сколько заработал президент в 2020 году. Фото: kommersant.ru

Оказывается, в прошлом году доходы семьи Зеленских составили 22 миллиона 747 тысячи 791 гривну.

Значительную часть этой суммы президент получил от продажи недвижимости и земельного участка в Иванковичах (13 миллионов 470 тысяч 600 гривен).

За год на посту президента Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен. Еще 4 миллиона 633 тысячи 832 гривны Владимир Александрович задекларировал как роялти.

За предоставление собственного имущества в аренду семья Зеленских получила 2 миллиона 673 тысячи 730 гривен. Проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа принесли доход в 442 тысячи 109 гривен.

Кроме того, супруга президента Елена Зеленская в 2020 году получила зарплату и роялти размером 953 тысячи 900 гривен.

Также глава Украины задекларировал государственную дачу на правах пользования, переезд на которую связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.

Отмечается, что Владимир Зеленский со своей семьей уплатили в госбюджет налоги в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.

Напомним, что Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какую роль играет Америка в противостоянии президента Украины Владимира Зеленского против олигархов. Мнения экспертов по этому вопросу смотрите здесь.


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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-oprilyudniv-deklaraciyu-osobi-upovnovazhenoyi-na-v-67733
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