Сколько заработал Зеленский в 2020 году - декларация

BTC/USD
59096.67
ETH/USD
1921.16
LTC/USD
197.80
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Стало известно, сколько заработал президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году. Глава государства заполнил декларацию, информацию о которой можно посмотреть на официальном сайте Президента.
Зарплата и доходы Зеленского - сколько заработал президент в 2020 году. Фото: kommersant.ru
Оказывается, в прошлом году доходы семьи Зеленских составили 22 миллиона 747 тысячи 791 гривну.
Значительную часть этой суммы президент получил от продажи недвижимости и земельного участка в Иванковичах (13 миллионов 470 тысяч 600 гривен).
За год на посту президента Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен. Еще 4 миллиона 633 тысячи 832 гривны Владимир Александрович задекларировал как роялти.
За предоставление собственного имущества в аренду семья Зеленских получила 2 миллиона 673 тысячи 730 гривен. Проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа принесли доход в 442 тысячи 109 гривен.
Кроме того, супруга президента Елена Зеленская в 2020 году получила зарплату и роялти размером 953 тысячи 900 гривен.
Также глава Украины задекларировал государственную дачу на правах пользования, переезд на которую связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.
Отмечается, что Владимир Зеленский со своей семьей уплатили в госбюджет налоги в размере 1 миллиона 800 тысяч гривен.
Напомним, что Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какую роль играет Америка в противостоянии президента Украины Владимира Зеленского против олигархов. Мнения экспертов по этому вопросу смотрите здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости