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Смогут ли мобилизовать с 18 лет: нардепы объяснили нюансы

Новый законопроект предусматривает прохождение военной подготовки и получения военной специальности во время учебы

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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В сети быстро разлетелся комментарий экс-спикера парламента, нардепа Дмитрия Разумков о том, что в новом законопроекте о мобилизации есть норма о призыве людей с 18 лет. В то же время, нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский это возразил.

Смогут ли мобилизовать с 18 лет: нардепы объяснили нюансы

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В комментарии изданию LIGA.net он подчеркнул, что новый законопроект предусматривает прохождение военной подготовки и получения военной специальности во время учебы. Однако соискателей образования не будут призывать до 25 лет.

"Во-первых, на учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общую базовую военную подготовку. [...] Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет срок – и он учится", – объяснил Здебский.

Если же человек нигде не учится, то его "могут взять где-нибудь в воинскую часть или еще куда-нибудь" для подготовки, заметил нардеп. По его словам, в мирное время подготовка будет состоять из трех месяцев общей подготовки и двух – по специальности. В военное время он будет составлять три месяца в целом.

Парламентарий подчеркнул, что прошедших подготовку будут брать на учет, однако не будут призывать до 25 лет.

Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на резонанс вокруг темы с мобилизацией, оказывается, на сегодняшний день нет острой потребности в мобилизации 500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины. Такое заявление в интервью Bloomberg сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Также издание "Комментарии" сообщало – Рада продолжает работу над законопроектом о мобилизации: какие правки поддержал Комитет.

Ранее "Комментарии" информировали – как нужно менять подход с мобилизацией: что может повлиять на мнение украинцев.




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Обсуждения

Ара

сегодня, 09:35

Вот почему то Здебському не верю! Суд по фамилии редкая погань и сука!


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