«Слугам» без «Довиры» и «За майбутне» не обойтись: эксперты рассказали, что ждет парламент на следующей неделе

Известна повестка дня на следующую пленарную неделю. Ее опубликовал нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк. Какие из законопроектов и прочих предположительных решений могут вызвать наибольший резонанс? Удастся ли их провести? В этих вопросах помогли разобраться эксперты. Далее об этом в эксклюзивном материале от издания "Комментарии".

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

У ВР есть контрольные функции, вот пусть не танцуют, не свитшоты покупают, а спешно решают, как вернуть долги людям и ОТГ

Политический эксперт Светлана Кушнир, комментируя запланированное на вторник избрание вице-спикера, а на четверг – принятие решения о допуске в Раду только вакцинированных, отметила: "Однозначно, Рада не может жить без вице-спикера, а журналисты – без новых "перлов" обновлённого состава президиума парламента".

Важным она считает принять в первом чтении законопроект о госбюджете-2022 (планируется в среду), внеси определенные изменения в Налоговый кодекс.

"Хотя, как раз дополнения по НК требовалось проголосовать за полгода до, как того требует закон. Но у нас же – всё по-особому, – отмечает Светлана Кушнир. – Точно будут и далее копья ломать о законопроект №5600 (т.н. "ресурсный", с целью наполнения бюджета), где под фискальный гнет попадут и крупные предприятия, и малый и средний бизнес, и рядовые граждане. Так что – готовьте ваши денежки на новые налоги".

По словам эксперта, хотелось бы в спешном порядке рассмотрения ситуации по старту отопительного сезона.

"Режим чрезвычайной ситуации и цены на газ на рынке обязывают законодателей вмешаться и провести с Кабмином ряд правовых решений для взятия под контроль энергосектора. Я сейчас не вижу иного выхода, кроме как в ручном режиме на бреющем полете пройти зиму. Ни газа, ни угля, ни мазута на складах и хранилищах Украина не заготовила достаточно", – подчеркивает Светлана Кушнир.

Также, по ее мнению, парламенту стоит указать на просчеты Кабмина в части задолженности в 1,5 млрд перед военными, 1,3 млрд перед медиками, свыше 37 млрд перед местными бюджетами по субвенции на покрытие разрыва в тарифах на жилищно-коммунальные услуги прошлых периодов.

"У ВР есть контрольные функции, вот пусть не танцуют, не свитшоты покупают (намек на Трускавец – тимбилдинг), а спешно решают, как вернуть долги людям и ОТГ. Вся остальная повестка – актуальна. Но может случиться так, что наши нардепы заплутают в лабиринтах разума, а выхода не найдут и все важнейшие вопросы оставят на "потом". А как мы знаем "сделаю завтра" и "якось воно буде" – это вечная украинская "тактика", традиционна приводящая к печальным последствиям", – резюмирует Светлана Кушнир.

Работа ВР на следующей пленарной неделе будет достаточно динамична

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что "зеленые" будут ломать ВР и сопротивление своих как оппонентов, так и партнеров с целью принятия законопроекта №5600.

"Это принципиально для Гетманцева (нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев – прим. ред.). К сожалению, его в этом поддерживает Банковая. Фактически же этот законопроект направлен не на борьбу с олигархами, как это пытаются представить, а на закручивание гаек всевозможным секторам экономики и жизни, предпринимателем. Думаю, его продавят через парламент. И это станет фокусом конфликта в Раде", – прогнозирует Виталий Кулик.

По его мнению, знаковым для парламента будет принятия законопроекта № 6154 о запрете невакцинированным входить в здание ВР.

"Вопрос не столько медицинский, сколько касающийся прав человека. Скорее всего, за него проголосуют, и публика не очень будет возражать. А законопроект знаковый, поскольку показывает готовность парламентариев к введению на законодательном уровне дискриминационных норм в отношении людей, которые в силу тех или иных причин не хотят или не могут быть вакцинированными", – поясняет эксперт.

Он уверен, что достаточно контраверсийными будут и бюджетные вопросы, где традиционно "зашивается" ряд коррупционных составляющих.

"Те же депутатские субвенции на округа – это элемент политической коррупции", – отмечает Виталий Кулик.

Он добавляет, проблемными будут аграрные вопросы и вопросы, связанные с принятием пакета законодательных инициатив "для МВФ". То, что у Железняка значится как законопроекты "под транш". Скорее всего, не будет проблем с их принятием. Есть консенсус в нынешней коалиции в ВР по ним. Но это, всё же, станет достаточно конфликтным вопросом, потому что предусматривает ряд ограничений и сокращение социалки. Туда же, надо полагать, "зашьют" рынок газа, цены, тарифы и так далее.

Эксперт прогнозирует, что работа ВР на следующей пленарной неделе будет достаточно динамична. Есть много вопросов, которые требуют голоса не только "Слуги народа" и их традиционных партнеров из депутатских групп "Довира" и "За майбутне", но и кого-то еще.

"Интересно, как будет голосовать "Батькивщина". Ее голосование за снятие с поста спикера Дмитрия Разумкова было довольно неожиданным. В зависимости от того, как поведет себя фракция Тимошенко при голосовании за №5600 и "законопроекты МВФ", станет ясно, входит ли "Батькивщина" в устойчивую коалицию с "слугами". А если не "Батькивщина", то – кто. Потому что уже сейчас, в виду того, что фронда рядах "слуга" приобретает всё более четкие формы (особенно в преддверии увеличения субвенций на округа), приходится искать союзников извне. И что власть готова платить за такое союзничество? В случае с "Батькивщиной", возможно, закрытие глаз на дела, связанные с зерновой корпорацией, где есть след "Батькивщины"; участие представителей партии Тимошенко в неких квотах при должостях, а то и вхождение в правительство. Пока видим сближение "Батьквищын" и СН. Но это сближение непрозрачно. И Тимошенко придется объяснять, почему происходит подобное объединение", – уверен Виталий Кулик.

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