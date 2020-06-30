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"Слуга народа" ответил, когда Зеленский распустит IX созыв Рады

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассматривает перспективы роспуска Рады IX созыва, но уверен, что предпосылок к этому пока нет

30 июня 2020, 19:50 comments1098
Автор:

Екатерина Белоброва
"Слуга народа" ответил, когда Зеленский распустит IX созыв Рады

Глава партии  "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент, если его фракция утратит монобольшинство из-за внутренних разногласий. Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".

Так, по его словам, на сегодня во фракции "Слуга народа" хотя и существуют некоторые расхождения в вопросах по голосованию, но они несущественны, чтобы серьезно об этом волноваться.

"Внутри фракции возникают дискуссии, обсуждения. И это, считаю, нормально для демократической партии. Мы же не КПСС! Если о причинах, то наша фракция очень большая, в нее вошли представители очень многих и очень разных слоев населения. И представители крупного бизнеса, и мелкие предприниматели, и военнослужащие, и ученые, фермеры и так далее и тому подобное. Понятно, что определенные вопросы не могут иметь поддержку абсолютно всех", - отметил Корниенко.

При этом парламентарий подчеркнул, что на сегодня никто из членов фракции не рассматривает такие "апокалиптические" сценарии, когда больше двух десятков нардепов покинут фракцию, что расколет президентское большинство в парламенте.

"Пока мы, вроде бы, находим взаимопонимание внутри фракции. Даже в сложных ситуациях. По вопросу роспуска, то это право президента. Но, на мой взгляд, реформы, которые мы начали, и ситуация, в которой находится страна ... В общем, рано еще говорить о смене власти...", - туманно предполагает лидер партии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Комитете парламента поддержали скандальную инициативу об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, которая внесла смуту внутри фракции "Слуга народа".




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