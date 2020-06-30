"Слуга народа" ответил, когда Зеленский распустит IX созыв Рады

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент, если его фракция утратит монобольшинство из-за внутренних разногласий. Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".

Так, по его словам, на сегодня во фракции "Слуга народа" хотя и существуют некоторые расхождения в вопросах по голосованию, но они несущественны, чтобы серьезно об этом волноваться.

"Внутри фракции возникают дискуссии, обсуждения. И это, считаю, нормально для демократической партии. Мы же не КПСС! Если о причинах, то наша фракция очень большая, в нее вошли представители очень многих и очень разных слоев населения. И представители крупного бизнеса, и мелкие предприниматели, и военнослужащие, и ученые, фермеры и так далее и тому подобное. Понятно, что определенные вопросы не могут иметь поддержку абсолютно всех", - отметил Корниенко.

При этом парламентарий подчеркнул, что на сегодня никто из членов фракции не рассматривает такие "апокалиптические" сценарии, когда больше двух десятков нардепов покинут фракцию, что расколет президентское большинство в парламенте.

"Пока мы, вроде бы, находим взаимопонимание внутри фракции. Даже в сложных ситуациях. По вопросу роспуска, то это право президента. Но, на мой взгляд, реформы, которые мы начали, и ситуация, в которой находится страна ... В общем, рано еще говорить о смене власти...", - туманно предполагает лидер партии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Комитете парламента поддержали скандальную инициативу об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, которая внесла смуту внутри фракции "Слуга народа".









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