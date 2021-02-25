"Слуга народа" оказалась на грани развала из-за осуждения Стерненко

Стало известно, что происходит в правящей фракции "Слуга народа" после решения суда в отношении активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7 лет лишения свободы за похищение человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Фото: hromadske

По её словам, депутаты фракции бросают противоречивые заявления по поводу дела Стерненко. Она отметила, что многие нардепы переругались и уже готовы выйти из фракции.

Также депутат высказала недоумение насчет того, как депутаты могут так активно спорить насчет Стерненко, если они не присутствовали на месте преступления.

Василевская сказала, что участвовать в поддержке или осуждении Стерненко лично она не собирается, и отметила, что не будет поддерживать никакие заявления в его поддержку.

Справка: 23 февраля Приморский суд Одессы вынес решение по делу о похищении депутата одного из районных советов города, в котором обвиняют активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его осудили на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вскоре суд должен огласить окончательный приговор.

Решение суда по Стерненко вызвало массовые протесты во многих украинских городах. Вечером 23 февраля под Офисом президента на Банковой собралась многотысячная акция в поддержку Стерненко, которая перерастала в стычки с полицией.

Стерненко также проходит по делу об умышленном убийстве. В 2018 году на него был совершен ряд покушений, во время одного из которых он смертельно ранил нападавшего ножом. Сам Стерненко утверждает, что это была самооборона.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского готовят контрмеры против акций в поддержку Стерненко.

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