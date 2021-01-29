"Слуга народа" начала собирать подписи за исключение Дубинского из фракции

Парламентская фракция "Слуга народа" начала собирать подписи депутатов за исключение из своих рядов Александра Дубинского, который попал под санкции Минфина США за вмешательство в американские выборы. Об этом на своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура.

Дубинский. Фото: Українські новини

По его словам, процесс сбора подписей за исключение Дубинского из фракции уже стартовал.

Он отметил, что не услышал необходимой для себя аргументации не из открытых источников, ни от самого Дубинского, которая помогла бы ему принять взвешенное решение.

Качура сказал, что депутаты должны действовать в соответствии с Конституцией Украины и её законами, которые ничего не предусматривают насчет персональных санкций, которые вводят стратегические партнеры.

Сам нардеп предложил обратиться в Офис Генерального прокурора Украины и СБУ для предоставления всей необходимой информации в рамках международной правовой помощи.

Ранее Александр Дубинский был внесен в санкционный список Минфина США за вмешательство в американские выборы. 28 января ему заблокировали канал на YouTube за нарушение правил сообщества. После попадания под санкции президент Зеленский предложил Дубинскому добровольно покинуть ряды фракции, на что тот ответил отказом.

Дубинский принимал участие в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем, где были опубликованы пленки с разговорами пятого Президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, который в то время занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы.

Сам Деркач также попал под американские санкции, а в Госдепе США его открыто назвали российским агентом.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Байден будет говорить с Путиным с позиции силы.

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