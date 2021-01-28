Байден будет говорить с Путиным с позиции силы, – Климкин

Новый президент США Джо Байден будет говорить с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы. Именно такую стратегию в отношении РФ выбрали новой администрации Белого дома. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала "Обозреватель".

Байден и Путин. Фото: Reuters

По словам Климкина, первый разговор Байдена и Путина состоялся с позиции силы. По крайней мере, отчет Белого дома о диалоге президентов был выстроен именно так.

Дипломат высказал сомнение в том, что тональность разговора Байдена и Путина была нормальной, как это пытаются подать в Кремле.

Климкин сказал, что единственной точкой соприкосновения двух президентов стал вопрос продления договора о взаимном сокращении стратегических вооружений.

Экс-глава МИДа отметил, что по другим позициям у Байдена есть возможность говорить с позиции силы.

Климкин сказал, что очень положительным сигналом является то, что Байден упомянул российскую агрессию против Украины в первом же разговоре с Путиным.

Кроме договора о сокращении вооружений, Путин и Байден обсудили войну на Донбассе, вмешательство в американские выборы и отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Он стал самым пожилым американским президентом.

Павел Климкин возглавлял украинский МИД с 2014 по 2019 год, а также был послом Украины в Германии с 2012 по 2014 год.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Путин заявил об угрозе глобального конфликта в мире, который может привести к концу цивилизации.

Также читайте комментарий Офиса Президента насчет разговора Байдена и Путина.

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