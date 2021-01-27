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В Украине открыли уголовные дела против Порошенко и Байдена

Дела открыли по заявлению Андрея Деркача

сегодня, 12:22
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине открыли два новых уголовных производства в отношении пятого Президента Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена. Уголовные дела были открыты по заявлению народного депутата Андрея Деркача, которого в Госдепе США называют агентом Кремля, сообщил на брифинге адвокат Порошенко Игорь Головань.

В Украине открыли уголовные дела против Порошенко и Байдена

Порошенко и Байден. Фото: Радио Свобода

Уголовные производства были зарегистрированы 22 января, спустя два дня после инаугурации Джо Байдена на пост президента США. По словам Игоря Голованя, дела касаются якобы вмешательства президента Порошенко и Байдена в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Дела открыли по заявлению внефракционного депутата Андрея Деркача и решению Печерского суда Киева. Самого Деркача недавно внесли в санкционный список США, назвав его российским агентом. Наряду с Деркачем под санкции попали нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик и другие.

Адвокат Петра Порошенко отметил, что такими действиями Деркач пытается разрушить стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

Справка: Виктор Шокин занимал должность Генпрокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016. В феврале 2016 года он подал Президенту Порошенко заявление об отставке, которое поддержала Верховная Рада.

Андрей Деркач заявлял, что Джо Байден, который в то время занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы давил на Порошенко с целью снятия Шокина с должности.

В ноябре 2020 года Джо Байден победил на выборах президента США, набрав наибольшее количество голосов избирателей. Его результат утвердила коллегия выборщиков.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ОП прокомментировали разговор Байдена и Путина.

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Источник: https://u-news.com.ua/104426-proti-poroshenka-ta-bajdena-vidkrili-2-novih-spravi-v-ukrajini-advokat.html
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