ОПЗЖ категорически против легализации игорного бизнеса, - Медведчук

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" категорически против легализации азартного бизнеса. Об этом на брифинге у Верховной Рады заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Развал страны начался в 2005 году при президенте Украины Викторе Ющенко. Продолжался при Януковиче, Порошенко, продолжается сегодня при Зеленском. В 2005 году Украина отменила визовый режим для стран Евросоюза и многих других государств. И тогда большие армии иностранцев, которые могли бы способствовать развитию Украины, использовали нашу страну как зону дешевого отдыха. Это – расцвет проституции, который пришелся на все эти годы и продолжается", – напомнил политик.

Сейчас, считает Медведчук, якобы лоббистские структуры, в том числе и финансиста Джорджа Сороса, решили завершить этот этап.

"Кроме того, что уже есть, надо еще, превращая Украину в помойную яму, сделать сегодня доступным и игорный бизнес, чтобы в пятизвездочных гостиницах организовать дорогостоящие казино, где иностранцы могли бы чувствовать себя привольно, воспринимая Украину как страну третьего мира", – объяснил нардеп.

Политик заявил и о других пагубных для страны последствий легализации игорного бизнеса.

"Это влияние на детей, их воспитание. Это вымывание денег у людей, у которых их и так нет. Это заражение игровым азартом. Мы второй день слушаем этот законопроект – исключительный цинизм для законодательного органа и для власти в целом, потому что власть проталкивает и лоббирует данный закон", – подчеркнул Виктор Медведчук.

А происходит это, по словам парламентария, на фоне падения важных показателей экономики за четыре месяца 2020 года. Медведчук сообщил, что если сравнивать с первыми четырьмя месяцами 2019 года, промышленное производство упало на 7,9%, машиностроение – 19,7%, добыча угля – 21,7%, металлургическое производство – 14,9%.

"Недополучение в доходную часть бюджета составляет 13,8% (45 млрд грн) за первые четыре месяца, и процесс продолжается. Недополучение в Пенсионный фонд составляет 8,9% при том, что Пенсионный фонд является дотационным", – привел данные народный депутат.

Политик резюмировал, что закон о регулировании азартного бизнеса является желанием власти угодить кому-то на Западе, кто хочет превратить Украину в помойную яму.

"То, что происходит сегодня в Раде (а мы против этого категорически выступаем), является преступлением против украинского народа", – подытожил Медведчук.

Напомним, в Раде сообщили, когда примут закон по азартным играм в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!