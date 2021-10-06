Силантьев об отставке Разумкова: у Банковой ревность ко всем потенциальным кандидатам в президенты

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Кравцев Сергей
За возможной отставкой Дмитрия Разумкова скрываются ревность Банковой ко всем потенциальным кандидатам в президенты и попытки ставить им палки в колеса. Потому конфликты в высших эшелонах власти только начинаются, хаоса будет становиться все больше. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп VIII созыва Верховной Рады, выдающийся спортсмен Денис Силантьев.
Дмитрий Разумков Фото из открытых источников
Нардеп отметил, Данила Гетьманцева сегодня избрали временно главенствующим на заседаниях Верховной рады Украины взамен отстраненного от этих функций Дмитрия Разумкова.
Он добавляет, довольно несложно разглядеть в отставке Разумкова и определенную ревность Банковой ко всем потенциальным кандидатам в президенты и попытки ставить им палки в колеса. Однако ситуация складывается таким образом, что без спикера собрать рабочую модель управления будет все сложнее. Кроме того, такая показательная кампания власти по Разумкову подрывает и доверие в самой фракции: лояльность не может заменять профессиональные качества, и многие члены фракции СН вряд ли хотят навсегда отказаться от личных политических амбиций из лояльности к Банковой. Потому конфликты в высших эшелонах власти только начинаются, а хаоса будет становиться все больше.
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