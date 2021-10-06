Силантьев об отставке Разумкова: у Банковой ревность ко всем потенциальным кандидатам в президенты

За возможной отставкой Дмитрия Разумкова скрываются ревность Банковой ко всем потенциальным кандидатам в президенты и попытки ставить им палки в колеса. Потому конфликты в высших эшелонах власти только начинаются, хаоса будет становиться все больше. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп VIII созыва Верховной Рады, выдающийся спортсмен Денис Силантьев.

Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Нардеп отметил, Данила Гетьманцева сегодня избрали временно главенствующим на заседаниях Верховной рады Украины взамен отстраненного от этих функций Дмитрия Разумкова.

"Отставка Разумкова станет испытанием и для властей, не только для него самого как политика. В понедельник представители Слуги народа демонстративно ушли с совещательного совета фракций ВР, где должен был быть принят порядок голосований на следующий день, чем по сути его сорвали. На следующий день фракция СН проголосовала за лишение Разумкова права вести заседания ВР, однако после его ухода с трибуны само заседание уже не имело смысла, и даже поставить к примеру, Стефанчука временным руководителем в парламенте не смогли: ведь вчера точно так же из-за действий фракции СН был сорван Согласительный совет, а, следовательно, никакой порядок голосований и повестка работы для ВР не были приняты", – отметил Денис Силантьев.

Он добавляет, довольно несложно разглядеть в отставке Разумкова и определенную ревность Банковой ко всем потенциальным кандидатам в президенты и попытки ставить им палки в колеса. Однако ситуация складывается таким образом, что без спикера собрать рабочую модель управления будет все сложнее. Кроме того, такая показательная кампания власти по Разумкову подрывает и доверие в самой фракции: лояльность не может заменять профессиональные качества, и многие члены фракции СН вряд ли хотят навсегда отказаться от личных политических амбиций из лояльности к Банковой. Потому конфликты в высших эшелонах власти только начинаются, а хаоса будет становиться все больше.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – Дмитрий Разумков рассказал о решении власти, которое заставит его обратиться в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!