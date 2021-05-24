Сергей Лабазюк будет финансировать кампанию Разумкова – СМИ

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Станислав Молчанов
Народный депутат-мажоритарщик, член фракции "За майбутнє" Сергей Лабазюк может стать одним из ключевых спонсоров гипотетического нового проекта, который, как ожидается, может возглавить спикер парламента Дмитрий Разумков. Об этом в своём материале пишет издание "Апостроф".
Сергей Лабазюк - фото из открытых источников
По мнению журналистов, об этом, среди прочего, могут свидетельствовать участившиеся поездки Дмитрия Разумкова в Хмельницкую область.
Издание отмечает, что за март-апрель спикер был там уже дважды. 11 марта он посещал Хмельницкую АЭС, военный госпиталь, академию погранслужбы, университет управления и права, принимал участие в круглом столе с местными бизнес-ассоциациями. В ходе визита 22 апреля глава парламента ознакомился с работой областного сердечно-сосудистого центра и принял участие в церемонии открытия реконструированного корпуса кардиологического диспансера.
11 марта, именно из-за поездки в Хмельницкий с, по большому счету, заурядным рабочим визитом, Разумков — то ли случайно, то ли умышленно — пропустил одно из заседаний Совета национальной безопасности и обороны.
Глава облсовета Виолетта Лабазюк сопровождала спикера на всех мероприятиях. Она является женой народного депутата от партии "За майбутнє" Сергея Лабазюка, который с 2012 года представляет в Верховной раде избирательный округ №188 (часть города Хмельницкого, Хмельницкий и Волочиский районы). Именно Лабазюка называют одним из реальных спонсоров будущей / гипотетической политсилы Разумкова. Последнего с депутатом от "За майбутнє" якобы познакомила "соседка" по области, нардеп от "Слуги народа" по округу №189 Елена Копанчук, известная несколькими нелепыми фотоскандалами и "кнопкодавством".
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