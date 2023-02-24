Парламент принял ряд законопроектов энергетической направленности: в чем их важность

В пятницу, 24 февраля, в годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину, Верховная Рада приняла ряд законопроектов, в том числе имеющих энергетическую направленность. Эксперты проанализировали последние специально для издания "Комментарии".

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Верховной Радой были проголосованы два важных законопроекта

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает, что 24 февраля были проголосованы два важных законопроекта – о развитии высокоэффективной когенерации и стимулирования электромобилизации.

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"Принятие первого растянулось на два года, хотя его разработчики неоднократно подчеркивали важность распределенной гибкой генерации для Украины, – рассказывает эксперт. – К сожалению, потребность в ней была наглядно доказана лишь после начала россиянами агрессивной стадии войны в 2022-м. Хочется надеяться, что нам не придется ждать еще два года для принятия актов вторичного законодательства, без которых эффективное применение закона невозможно".

Не менее полезным, по словам Геннадия Рябцева, является и второе решение Рады, по стимулированию электромобилизации страны, для принятия которого потребовалось всего четыре месяца.

"Но несколько положений данного документа выглядят слишком оптимистично, – считает эксперт. – Речь об увеличении до 2027 года с 0 до 25 % доли электробусов в автопарках крупных городов, а до 2025 года — числа зарядных станций до нормативного количества мест для стоянки электромобилей. Конечно, хочется увидеть реализацию всех норм закона. Но это вряд ли возможно, когда до конца войны и полного восстановления поврежденной ею энергосистемы еще далеко".

Законопроект №4527 задекларировал возможность получения и передачи гарантий происхождения высокоэффективной когенерацией

Председатель Биржевого комитета ООО "Украинская энергетическая биржа" Алексей Дубовский поясняет:

"Принятый в целом законопроект №4527 закладывает основы возможности получения гарантий происхождения высокоэффективной когенерацией. Но в законе не предусмотрены вопросы обращения и возможностей торговли гарантиями происхождения на рынке".

Гарантия происхождения, акцентирует эксперт, должна представлять ценность как для владельца высокоэффективной когенерационной установки, так и для конечного потребителя.

"Цена на указанные гарантии происхождения должна определяться на свободном рынке. Законопроект просто задекларировал возможность получения и передачи гарантий происхождения высокоэффективной когенерацией", – констатирует Алексей Дубовский.

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