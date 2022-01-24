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Рейтинг партий: новый лидер обходит слуг народа и увеличивает отрыв

Оппозиционная к власти "ЕС" обошла "слуг народа" и закрепилась на первом месте в рейтинге

сегодня, 13:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Свежие результаты социсследования обнародовал КМИС. Так, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то победу одержала бы оппозиционная партия "Европейская Солидарность" во главе которой стоит пятый президент Украины Петр Порошенко. За "ЕС" готовы проголосовать почти 19% соотечественников. 

Рейтинг партий: новый лидер обходит слуг народа и увеличивает отрыв

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, что по рейтингу поддержка "ЕС" на сегодняшний день превышает поддержку других партий. 

Интересно, что вслед за "Европейской Солидарностью" идут сразу три партии, причем две из них делят между собой второе место. У "Слуги народа" с 13,7%. Также у "Батькивщины" 13,7%. На четвёртом месте – "ОПЗЖ" со стабильными 11,6%.

Далее среди тех партий, которые имеют шансы преодолеть проходной барьер в Раду, "Разумная политика", у которой 7,6%, "Сила и честь" (7,4%) и партия "Наши" Евгения Мураева (5,5%).

Немного не хватает для попадания в Раду таким политическим партиям, как "Украинская стратегия Гройсмана", Радикальная партия и УДАР4,5%.

В КМИС обращают внимание на то, что, если сравнивать рейтинги декабря 2021 года и сегодняшние результаты, то больше всего выросла поддержка "Европейской Солидарности". Фактически рывок произошел с 15,4% до 18,9%. В то же время больше всего обвал произошел в партии "Слуга народа" — с 17,4% до 13,7%. Поддержка других политических сил осталась практически на том же уровне.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Украине появился свежий президентский рейтинг – Зеленский и Порошенко практически сравнялись по уровню поддержки и формально они вдвоем разместились на первом месте. Такая ситуация еще раз подтвердила, что второго тура на президентских выборах не избежать.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1090&page=1
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