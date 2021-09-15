Разумков высказался о переходе с кириллицы на латиницу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает неправильной идею перехода украинского языка с кириллицы на латиницу. Более того, спикер парламента считает, что в СНБО нет компетенций по внесению таких предложений. Как сообщает портал "Комментарии", так Дмитрий Разумков отреагировал на идею секретаря СНБО Алексея Данилова с возможными новациями в украинском языке пишет "Интерфакс-Украина".

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

Спикер парламента отметил, украинский язык, алфавит, буквы устраивают украинцев и нет никакого смысла что-то в этом плане менять. Дмитрий Разумков высказал убеждение, что государственный язык на территории Украины должен быть один – украинский, но никто не ограничивает в праве украинцев изучать и знать другие языки. Ими свободно можно разговаривать на всей территории Украины. При этом глава ВР добавил, не нужно искать проблем с буквами в украинском языке. Здесь в Украине все отлично.

По словам Дмитрия Разумкова, у СНБО есть много важных вопросов, но языковой вопрос в части перехода с кириллицы на латиницу – это точно не вопрос этой структуры. Закончил мысль глава Верховной Рады на том, что в Украине свобода слова и каждый имеет право выражать эти мысли так, как считает правильным и нужным. Поэтому и секретарь СНБО Алексей Данилов имел право высказать свое виденье на этот счет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков рассказал о процедуре отрешения его от должности председателя Верховной Рады.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Дмитрий Разумков все-таки принял решение строить политическую карьеру отдельно от президента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!