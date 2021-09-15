logo
Русский Українська

BTC/USD

47751.72

ETH/USD

3426.65

LTC/USD

182.17

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Разумков высказался о переходе с кириллицы на латиницу
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков высказался о переходе с кириллицы на латиницу

Дмитрий Разумков раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу

сегодня, 16:30
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает неправильной идею перехода украинского языка с кириллицы на латиницу. Более того, спикер парламента считает, что в СНБО нет компетенций по внесению таких предложений. Как сообщает портал "Комментарии", так Дмитрий Разумков отреагировал на идею секретаря СНБО Алексея Данилова с возможными новациями в украинском языке пишет "Интерфакс-Украина".

Разумков высказался о переходе с кириллицы на латиницу

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

Спикер парламента отметил, украинский язык, алфавит, буквы устраивают украинцев и нет никакого смысла что-то в этом плане менять. Дмитрий Разумков высказал убеждение, что государственный язык на территории Украины должен быть один – украинский, но никто не ограничивает в праве украинцев изучать и знать другие языки. Ими свободно можно разговаривать на всей территории Украины. При этом глава ВР добавил, не нужно искать проблем с буквами в украинском языке. Здесь в Украине все отлично.

По словам Дмитрия Разумкова, у СНБО есть много важных вопросов, но языковой вопрос в части перехода с кириллицы на латиницу – это точно не вопрос этой структуры. Закончил мысль глава Верховной Рады на том, что в Украине свобода слова и каждый имеет право выражать эти мысли так, как считает правильным и нужным. Поэтому и секретарь СНБО Алексей Данилов имел право высказать свое виденье на этот счет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков рассказал о процедуре отрешения его от должности председателя Верховной Рады.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Дмитрий Разумков все-таки принял решение строить политическую карьеру отдельно от президента.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/767989.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ