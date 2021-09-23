Голосование как лакмусовая бумажка: эксперты рассказали о последствиях принятия закона о деолигархизации

На пленарном заседании 23 сентября Верховная Рада рассмотрит законопроект №5599 о деолихаргизации. Почему нардепы поддержат или же не поддержат его? Какими будут последствия того или иного решения? В эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" в этих вопросах помогли разобраться эксперты.

Верховная Рада Фото: из открытых источников

Точно не полномочия президента через подконтрольный ему СНБО "назначать" олигархов

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что есть большая вероятность поддержки законопроекта о деолихаргизации. И это, по его мнению, станет ошибкой.

"Во-первых, это будет проявлением неуважения к нашим европейским коллегам. Законопроект направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Та рекомендовала не рассматривать его в зале заседаний ВР, пока не будут ее выводы. А ее выводы всегда обоснованы, никто не сомневался в них ранее, – отмечает Виталий Бала. – Второе. Насколько мне известно, общая позиция ЕС и США также негативная по отношению к этому законопроекту. Аргументация – название законопроекта не отвечает сути. Это не о борьбе с олигархами. К тому же, нужно чтобы законодательство Украины согласовывалось с законодательством ЕС, раз уж мы подписали соглашение об ассоциации. А нигде в ЕС подобного закона нет. Для борьбы с монополиями вполне хватает Антимонопольного комитета (при его эффективной работе) и НАБУ (если ему не будут мешать). То есть, кроме показательного неуважения к "Венецианке", мы еще и не улучшим, мягко говоря, взаимоотношения с нашими ключевыми партнерами".

К тому же, подчеркивает эксперт, данный законопроект точно не является настолько жизненно важным для Украины, чтобы становиться в позу.

"Надеюсь, в случае, если его таки проголосуют, будет подача от ряда нардепов в Конституционный суд Украины. Причем и так понятно, что он нарушает Конституцию. Ведь точно не полномочия президента через подконтрольный ему СНБО "назначать" олигархов. Всё выглядит как узурпация власти. И есть вопросы касательно свободы слова и тех медиа, которые, если закон примут, будут ставить в положение, не позволяющее критиков действия власти", – акцентирует Виталий Бала.

По его мнению, голосование за законопроект №5599 станет в некотором роде лакмусовой бумажкой, которая продемонстрирует – жив ли в Украине парламентаризм.

Всё выглядит как желание провести с помощью такого закона зачистку политических оппонентов, чтобы легко выиграть следующие выборы

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что ситуация сейчас 50 на 50. Так что исход голосования – туманен.

"Поддержки у законопроекта №5599 нет по многим причинам, – отмечает он. – В него не просто так внесено более тысячи поправок. Мы видим и противодействие со стороны спикера Разумкова, который реально следует регламенту. А Офису президента это не нравится, там хотят "ломать через колено". При этом голосов за снятие ставшего "неудобным" Разумкова у них тоже нет. Возможно, будут убраны ко второму чтению какие-то контраверсийные вещи, которые могут привести к конкретным олигархам. К примеру, отменят подачу электронной декларации. Но сути это не изменит. Ведь главная задача – подвесить на крючок все экономические элиты страны. Попытка выстраивать олиграхическую группу "кварталовцев", чтобы подмять под себя другие. Так появились младоолигархи времен Януковича – Арбузов, Клименко иже с ними".

Тарас Загородний акцентирует, что понимание этого рождает противодействие в парламенте. В том числе во фракции "Слуга народа", где тоже есть влияние олигархата, крупного капитала.

"Даже некоторые партийные группы понимают, что они могут быть следующими. Что этот закон – просто способ перераспределения активов. Никто особо подставляться не хочет, понимая, что самих могут привести на эту плаху. А позиции у ОП не такие сильные, как бы им хотелось. Маркером является, что Разумков до сих пор спикер. И что он даже дистанционно (сейчас более ковидом) противодействует. Так что факт наличия группы Разумкова, самого Разумкова, его позиции – тоже имеет значение. Противодействие закону есть и со стороны крупного капитала. И со стороны политиков, которые понимают, что он ударит по ним. Под все четыре критерия "определения олигархов" подходит тот же Петр Порошенко. Всё выглядит как желание провести с помощью такого закона зачистку политических оппонентов, чтобы легко выиграть следующие выборы. Это авторитарный путь – зачистка конкурентного поля, контроль за медиа и финансами. Смахивает на раннего Путина. И тут в помощь – этот самый деолигархический закон", – резюмирует Тарас Загородний.



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