Разумков рассказал о своих разногласиях с Зеленским

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Гриниченко Дима
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о том, как разногласия существуют между ним и главой государства Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского парламента сообщил в интервью телеканалу "Прямой".
Зеленский и Разумков. Фото: Униан
По его словам, в дискуссиях рождается истина. Он признал, что по ряду вопросов между ним и Зеленским существуют разногласия, которые они обсуждают. Так спикер ответил на вопрос о том, поддерживает ли он полностью политику Гаранта.
Разумов задали уточняющий вопрос о том, не стало ли в последнее время таких дискуссий больше, на что он сказал, что бывает по-разному и объяснил это нормальным рабочим процессом.
Из последних инициатив Президента Зеленского Дмитрий Разумков не поддерживал кандидатуру бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность министра энергетики. Рада голосовала за него два раза и оба раза провалила назначение.
Дмитрий Разумков стал известен во время президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году, когда был главным спикером штаба нынешнего президента.
До работы на кампании Зеленского Разумков занимался политическим консалтингом, в частности работал на политика Сергея Тигипко.
На досрочных парламентских выборах 2019 года Разумков был первым номером в списке партии "Слуга народа". С августа 2019 года он возглавляет Верховную Раду Украины. Кандидатуру Разумкова поддержали 382 народных депутата, что является рекордом.
В последнее время в СМИ постоянно публикуются слухи о возможных президентских амбициях Разумкова.
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