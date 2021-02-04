logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37318.53

ETH/USD

1638.20

LTC/USD

148.31

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Разумков рассказал о своих разногласиях с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков рассказал о своих разногласиях с Зеленским

По некоторым вопросам у них есть разночтения

сегодня, 11:01
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о том, как разногласия существуют между ним и главой государства Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского парламента сообщил в интервью телеканалу "Прямой".

Разумков рассказал о своих разногласиях с Зеленским

Зеленский и Разумков. Фото: Униан

По его словам, в дискуссиях рождается истина. Он признал, что по ряду вопросов между ним и Зеленским существуют разногласия, которые они обсуждают. Так спикер ответил на вопрос о том, поддерживает ли он полностью политику Гаранта.

Разумов задали уточняющий вопрос о том, не стало ли в последнее время таких дискуссий больше, на что он сказал, что бывает по-разному и объяснил это нормальным рабочим процессом.

Из последних инициатив Президента Зеленского Дмитрий Разумков не поддерживал кандидатуру бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность министра энергетики. Рада голосовала за него два раза и оба раза провалила назначение.

Дмитрий Разумков стал известен во время президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году, когда был главным спикером штаба нынешнего президента. 

До работы на кампании Зеленского Разумков занимался политическим консалтингом, в частности работал на политика Сергея Тигипко. 

На досрочных парламентских выборах 2019 года Разумков был первым номером в списке партии "Слуга народа". С августа 2019 года он возглавляет Верховную Раду Украины. Кандидатуру Разумкова поддержали 382 народных депутата, что является рекордом.

В последнее время в СМИ постоянно публикуются слухи о возможных президентских амбициях Разумкова. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что каналы Медведчука могут лишить студий

Также читайте, почему были заблокированы телеканалы Медведчука


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://prm.ua/sanktsii-rnbo-ta-konstytutsiyna-kryza-razumkov-ziznavsia-chy-pidtrymuie-vin-polityku-zelenskoho/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ