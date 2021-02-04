Разумков рассказал о своих разногласиях с Зеленским

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о том, как разногласия существуют между ним и главой государства Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского парламента сообщил в интервью телеканалу "Прямой".

Зеленский и Разумков. Фото: Униан

По его словам, в дискуссиях рождается истина. Он признал, что по ряду вопросов между ним и Зеленским существуют разногласия, которые они обсуждают. Так спикер ответил на вопрос о том, поддерживает ли он полностью политику Гаранта.

Разумов задали уточняющий вопрос о том, не стало ли в последнее время таких дискуссий больше, на что он сказал, что бывает по-разному и объяснил это нормальным рабочим процессом.

Из последних инициатив Президента Зеленского Дмитрий Разумков не поддерживал кандидатуру бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность министра энергетики. Рада голосовала за него два раза и оба раза провалила назначение.

Дмитрий Разумков стал известен во время президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году, когда был главным спикером штаба нынешнего президента.

До работы на кампании Зеленского Разумков занимался политическим консалтингом, в частности работал на политика Сергея Тигипко.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Разумков был первым номером в списке партии "Слуга народа". С августа 2019 года он возглавляет Верховную Раду Украины. Кандидатуру Разумкова поддержали 382 народных депутата, что является рекордом.

В последнее время в СМИ постоянно публикуются слухи о возможных президентских амбициях Разумкова.

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