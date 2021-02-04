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Стало известно, почему Зеленский закрыл каналы Медведчука

Следующими могут стать украинские олигархи

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стала известна причина наложения санкций,  аннулировавших лицензию на вещания телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о наложение санкций на формального владельца каналов Тараса Козака и его активов. О том, почему так произошло, рассказала глава партии "Голос" Кира Рудык в интервью изданию "Обозреватель".

Стало известно, почему Зеленский закрыл каналы Медведчука

Зеленский. Фото: ОП

По её словам, причиной наложения санкций на вышеупомянутые телеканалы стало давление со стороны администрации нового президента США Джо Байдена. Она отметила, что за последние две недели американцы уже повлияли на блокировку YouYube-канала нардепа Александра Дубинского (попавшего под санкции США) и медиахолдинга Тараса Козака.

Рудык сказала, что американцы вынуждают Зеленского определяться, на чьей он стороне, не позволяя "сидеть на двух стульях сразу". 

Она также заявила, что в будущем нас могут ожидать санкции против людей, которые нарушают все украинские и международные нормы. В этом списке могут оказаться многие украинские политики и олигархи.

Нардеп отметила, что этот список может быть небольшим, но бить в наиболее болезненные точки, а также сказала, что в отношении Медведчука американцы начинают делать только первые шаги. 

Кроме блокировки телеканалов под санкции также попали самолеты, которыми пользуются Медведчук и Козак для полетов на территорию России. 

Украинский минкульт уже обратился в YouTube с просьбой заблокировать вещание каналов 112, NewsOne и Zik на видеохостинге. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский назначил проверку подразделений ВСУ на передовой.

Также читайте о том, как США влияет на партию Зеленского.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/tisk-bajdena-rudik-poyasnila-chomu-vlada-naklala-sanktsii-na-telekanali-medvedchuka-i-hto-postrazhdae-nastupnim.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription
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Обусуждения

Александр

сегодня, 10:20

Ну наконец-то нашего презика толкают фсраку. А сам он овасч. Дай бог здоровья Байдену. Да здравствует колонизация нас Америкой. Нашу "жопу" исправить может только война или мирная колонизация.

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