Стало известно, почему Зеленский закрыл каналы Медведчука

Стала известна причина наложения санкций, аннулировавших лицензию на вещания телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о наложение санкций на формального владельца каналов Тараса Козака и его активов. О том, почему так произошло, рассказала глава партии "Голос" Кира Рудык в интервью изданию "Обозреватель".

Зеленский. Фото: ОП

По её словам, причиной наложения санкций на вышеупомянутые телеканалы стало давление со стороны администрации нового президента США Джо Байдена. Она отметила, что за последние две недели американцы уже повлияли на блокировку YouYube-канала нардепа Александра Дубинского (попавшего под санкции США) и медиахолдинга Тараса Козака.

Рудык сказала, что американцы вынуждают Зеленского определяться, на чьей он стороне, не позволяя "сидеть на двух стульях сразу".

Она также заявила, что в будущем нас могут ожидать санкции против людей, которые нарушают все украинские и международные нормы. В этом списке могут оказаться многие украинские политики и олигархи.

Нардеп отметила, что этот список может быть небольшим, но бить в наиболее болезненные точки, а также сказала, что в отношении Медведчука американцы начинают делать только первые шаги.

Кроме блокировки телеканалов под санкции также попали самолеты, которыми пользуются Медведчук и Козак для полетов на территорию России.

Украинский минкульт уже обратился в YouTube с просьбой заблокировать вещание каналов 112, NewsOne и Zik на видеохостинге.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский назначил проверку подразделений ВСУ на передовой.

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