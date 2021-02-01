Разумков прокомментировал идею Кравчука о референдуме насчет Крыма и Донбасса

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал заявление первого президента Украины и главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука о том, что нужно провести референдум по вопросу Крыма и Донбасса. Такое заявление спикер сделал во время брифинга в кулуарах ВР.

Разумков. Фото: ZN

По словам Разумкова, проводить такой референдум нет смысла. Кравчук предложил зафиксировать территориальную целостность Украины и необходимость возвращения оккупированных территорий на всенародном голосовании.

Он отметил, что при всем уважении к Кравчуку, не считает нужным проводить такой референдум, так как все население Украины понимает, что Крым, Донецкая и Луганская области являются нашими территориями, которые рано или поздно вернутся.

Разумков отметил, что не нужно тратить бюджетные деньги, чтобы убедиться в этом еще раз.

Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду с августа 2019 года. До этого он был лидером партии "Слуга народа".

При избрании на должность главы парламента получил рекордную поддержку народных депутатов, его кандидатуру поддержали 382 избранника.

Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на должности он предложил план совместных шагов решения конфликта на Донбассе, который назвали "Планом Кравчука". В частности, он предлагал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и полную демилитаризацию оккупированных территорий.

Идею проведения референдума насчет Донбасса и Крыма Кравчук назвал вопросом жизни и смерти, который сегодня является камнем преткновения для Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что изменится на оккупированном Донбассе после форума боевиков в Донецке.

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