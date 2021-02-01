Форум в оккупированном Донецке: что изменится для Донбасса

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш, комментируя итоги "форума "Русский Донбасс", который состоялся в Донецке, заявил, что обозначил две четкие тенденции. Первая – Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая – Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто. Эксперты рассказали в беседе с порталом "Комментарии" можно ли как-то помешать планам Кремля и насколько соответствуют реальности заявления Сергея Гармаша.



ОРДЛО. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Испытание на прочность

Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС", начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг. Людмила Долгоновская призналась, что в целом разделяет мнение Сергея Гармаша.

"Очевидно, что политика Кремля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сводится к конструированию целого комплекса идентичностей. В региональном плане – это Донбасс (всё же не Россия, как, к примеру, в случае с Крымом), в этническом – это "народ Донбасса" (при этом ключевые характеристики русские – язык, история, религия, традиции), в национальном – это Россия (то есть жители Донбасса должны ощущать себя (но не быть) частью РФ). Этот сценарий выгоден Кремлю, потому что создает долгосрочный рычаг давления на Украину. Он усложняет будущую реинтеграцию этих территорий в единое украинское правовое, культурное и информационное поле. Но при этом не превращает линию разграничения в границу двух государств", – поясняет Людмила Долгоновская.

По ее мнению, продолжением оккупации украинских территорий, паспортизацией местного населения и агрессивной гуманитарной политикой российский президент Владимир Путин также испытывает на прочность переговорные форматы.

Эксперт отмечает такой важный момент происходящего: "Кремль выходит с концепцией "Русского Донбасса" в период явного ослабления позиций национального лидера в связи с антипутинскими протестами внутри РФ. Таким образом, переносится внимание на внешнюю, имперскую, политику Путина, что для Украины означает необходимость повышенного внимания к обеспечению сдерживания агрессора".

Второй главный вывод для Украины – нужно как можно скорее представить свою стратегию реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также отдельную стратегию по Крыму, уверена Людмила Долгоновская.

Стратегии "русского Донбасса"

Практически с первых дней оккупации происходили интеграционные процессы ОРДЛО с РФ. Не по "крымским сценарию" (с непризнанной аннексией), но с гибридным поглощением. На этом акцентирует внимание аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко.

"Крымский сценарий для ОРДЛО привел бы к дальнейшим санкциям в отношении РФ, – поясняет она. – В то же время, в ОРДЛО – рублевая зона, русский язык – "единственный государственный", образование интегрируется в образовательное пространство России. Продолжается российская паспортизация. Теперь еще и готовятся стратегии "русского Донбасса" как форпоста русского мира. Поэтому да, это эффективный контроль со стороны РФ, поглощение без официального признания", – подчеркивает Юлия Тищенко.

По ее мнению, помешать планам РФ могут дальнейшее оживление переговоров в Минском формате, расширение Нормандского формата, усиление международного давления на РФ.

"Ну, а украинской стороне следует внедрять более действенные меры в отношении ОРДЛО касательно социальной, гуманитарной политик, сферы безопасности", – резюмирует аналитик.

Ранее "Комментарии" писали, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО могло бы ускорить завершение российской вооруженной агрессии на территории Донбасса.

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