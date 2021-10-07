В «Батькивщине» рассказали, как голосовании не столько против Разумкова, сколько против монобольшинства

Фракция "Батькивщина" голосовала за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова по двум причинам. Первая причина – Разумков представлял монобольшинство и им же был делегирован на эту должность. Вторая причина – при Разумкове парламент принял те законопроекты, которые критиковала команда Юлии Тимошенко. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил зампредседателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет "Украинская правда".

Сергей Соболев Фото: Украинская правда

Нардеп намекнул, что фракция "Батькивщина" имеет не столько претензии к самому Дмитрию Разумкову, сколько к монобольшинству, которое он представлял. Сергей Соболев напомнил, что именно при власти монобольшинства, когда в президиуме ВР находился именно Разумков этот парламент провел антинародные законопроекты, которые касались продажи земли, игорного бизнеса, было проведено решение о так называемом референдуме. Два года такая политика поддерживалась украинским парламентом, потому фракция "Батькивщина" не могла проголосовать иначе.

Соболев отметил, "Батькивщина" сегодня не может добиться отставки правительства, сменить ряд министров. При этом нардеп уточнил, что разговоры о вступлении "Батькивщины" в коалицию со "Слугой народа" не имеют под собой ничего связанного с реальностью. "Батькивщина" не планирует вступать в коалицию.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Дмитрия Разумкова уже нет уверенности, что "слуги народа" не лишат его депутатского мандата. Экс-спикер говорит, что последнее время в государство происходит много вещей, которые противоречат законодательству.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!