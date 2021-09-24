Рада запретила в объявлениях на работу указывать возраст, пол и сексуальную ориентацию

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Антон Рудак
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, которым запретят в объявлениях на работу указывать возраст, пол и сексуальную ориентацию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Верховная Рада Украины, фото из открытых источников
Также будет запрещено обращать внимание в объявлениях на цвет кожи, здоровье, подозрение или наличие заболевания ВИЧ, политические и религиозные убеждения, этническое и социальное происхождение и по языковым признакам.
За этот законопроект отдали голос 296 депутатов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по прогнозам нардепа Алексея Гончаренко, Верховная Рада скоро будет работать без Разумкова. Алексей Гончаренко убежден, что должность председателя ВР в ближайшее время станет вакантной. На вопрос "Будете ли голосовать за решение об отставке Дмитрия Разумкова?" нардеп ответил, что он не будет за это голосовать. Однако депутат рассказал, что не имеет никаких сомнений относительно того, что на должность председателя парламента назначат первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука.
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Новости
Едуард
сегодня, 11:53
Таким чином, на посаду, наприклад, наукового співробітника Інституту мовознавства імені Потебні може претендувати людина, яка не володіє українською мовою?