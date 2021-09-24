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Рада запретила в объявлениях на работу указывать возраст, пол и сексуальную ориентацию

Люди, которые считают, что их дискриминировали, смогут пожаловаться в органы власти

сегодня, 12:42
Автор:

Антон Рудак

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, которым запретят в объявлениях на работу указывать возраст, пол и сексуальную ориентацию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Рада запретила в объявлениях на работу указывать возраст, пол и сексуальную ориентацию

Верховная Рада Украины, фото из открытых источников

Также будет запрещено обращать внимание в объявлениях на цвет кожи, здоровье, подозрение или наличие заболевания ВИЧ, политические и религиозные убеждения, этническое и социальное происхождение и по языковым признакам.

За этот законопроект отдали голос 296 депутатов.

"Не считаются дискриминацией в сфере труда установленные настоящим Кодексом и другими законами действия, а также ограничение прав работников, которые зависят от присущих определенному виду работ требований (по возрасту, образования, состояния здоровья, пола) или обусловлены необходимостью усиленной социальной и правовой защиты некоторых категорий лиц", — говорится в пояснительной записке к закону.
Люди, которые сочтут, что их дискриминировали, могут обращаться с жалобой в государственные органы и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Правила по противодействию по дискриминации должны быть прописаны в коллективном договоре предприятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по прогнозам нардепа Алексея Гончаренко, Верховная Рада скоро будет работать без Разумкова. Алексей Гончаренко убежден, что должность председателя ВР в ближайшее время станет вакантной. На вопрос "Будете ли голосовать за решение об отставке Дмитрия Разумкова?" нардеп ответил, что он не будет за это голосовать. Однако депутат рассказал, что не имеет никаких сомнений относительно того, что на должность председателя парламента назначат первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука.


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Источник: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71455
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Обсуждения

Едуард

сегодня, 11:53

Таким чином, на посаду, наприклад, наукового співробітника Інституту мовознавства імені Потебні може претендувати людина, яка не володіє українською мовою?

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