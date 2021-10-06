Рада занимается не тем, чего ожидают миллионы украинцев, а тем, чего хочет Зеленский, - Гончаренко

По словам народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, президент Украины Владимир Зеленский хочет превратить Верховную Раду на учреждение, где "штампуют" все документы, поступающие из Офиса президента. Об этом народный избранник заявил журналисту издания "Комментарии".

Алексей Гончаренко - фото из открытых источников

"Очевидно, что сейчас Верховная Рада занимается не тем, чего ожидают миллионы украинцев, а тем, чего хочет Владимир Зеленский. А Зеленский хочет снести Разумкова. Он (Зеленский — ред.) хочет, чтобы Верховная Рада окончательно превратилась в нотариальную контору, где штампуют все то, что приносят с Банковой. К сожалению, мы к этому и пришли, что парламент не работает, и, наверное, Зеленскому это нравится, что Верховная Рада демонстрирует себя как какая-то странная инстанция", — говорит нардеп.

Отвечая на вопрос журналистов о том, хватит ли партии "Слуга народа" голосов в поддержку отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова (заседание должно состояться 7 октября — ред), Гончаренко ответил:

"Нет, у них нет голосов за отставку Разумкова. Вчера ключевым было голосование о внесении в повестку дня вопрос об отстранении Разумкова, и этот вопрос едва прошел. У "слуг" было чуть больше 200 голосов, при том, что Юрченко и Иванисов, которых они якобы исключили, но они с ними голосуют, и 15 голосов от группы "За мабутнє" Игоря Коломойского. То есть вся эта борьба с олигархами, о которой нам рассказывает Зеленский .... Он без олигархических групп ничего не может сделать в Верховной Раде. Чем они будут рассчитываться за это, увидим позже по бюджету. Потому рассчитываться они будут не собственными средствами, а граждан Украины".





Также в материале издания "Комментарии" — Возможная отставка и лишения мандата Разумкова: что говорят эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!