logo
Русский Українська

BTC/USD

51406.86

ETH/USD

3390.72

LTC/USD

167.89

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Рада занимается не тем, чего ожидают миллионы украинцев, а тем, чего хочет Зеленский, - Гончаренко
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада занимается не тем, чего ожидают миллионы украинцев, а тем, чего хочет Зеленский, - Гончаренко

Народный избранник подчеркнул, что партии "Слуга народа" не хватит голосов, чтобы проголосовать за отставку Дмитрия Разумкова

сегодня, 11:43
Автор:

Елизавета Черных

По словам народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, президент Украины Владимир Зеленский хочет превратить Верховную Раду на учреждение, где "штампуют" все документы, поступающие из Офиса президента. Об этом народный избранник заявил журналисту издания "Комментарии".

Рада занимается не тем, чего ожидают миллионы украинцев, а тем, чего хочет Зеленский, - Гончаренко

Алексей Гончаренко - фото из открытых источников

"Очевидно, что сейчас Верховная Рада занимается не тем, чего ожидают миллионы украинцев, а тем, чего хочет Владимир Зеленский. А Зеленский хочет снести Разумкова. Он (Зеленский — ред.) хочет, чтобы Верховная Рада окончательно превратилась в нотариальную контору, где штампуют все то, что приносят с Банковой. К сожалению, мы к этому и пришли, что парламент не работает, и, наверное, Зеленскому это нравится, что Верховная Рада демонстрирует себя как какая-то странная инстанция", — говорит нардеп.

Отвечая на вопрос журналистов о том, хватит ли партии "Слуга народа" голосов в поддержку отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова (заседание должно состояться 7 октября — ред), Гончаренко ответил:

"Нет, у них нет голосов за отставку Разумкова. Вчера ключевым было голосование о внесении в повестку дня вопрос об отстранении Разумкова, и этот вопрос едва прошел. У "слуг" было чуть больше 200 голосов, при том, что Юрченко и Иванисов, которых они якобы исключили, но они с ними голосуют, и 15 голосов от группы "За мабутнє" Игоря Коломойского. То есть вся эта борьба с олигархами, о которой нам рассказывает Зеленский .... Он без олигархических групп ничего не может сделать в Верховной Раде. Чем они будут рассчитываться за это, увидим позже по бюджету. Потому рассчитываться они будут не собственными средствами, а граждан Украины".

Также в материале издания "Комментарии" — Возможная отставка и лишения мандата Разумкова: что говорят эксперты.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ