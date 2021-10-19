Избрание первого вице-спикера Рады: нардепы рассказали, как будут голосовать

Во вторник, 19 октября, народные депутаты будут избирать первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. Известно, что на эту должность претендуют представитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и София Федина от "Европейской солидарности". Народные депутаты рассказали корреспонденту портала "Комментарии", кого и почему считают лучшим кандидатом, и кого будут поддерживать на голосовании.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко отмечает, что партия не будет участвовать в голосовании ни за одного из представленных кандидатов, поскольку, по мнению нардепа, среди них нет людей, которые могут консолидировать парламент и направить его работу на нужды людей, а не на удовлетворение политических амбиций:

"В первую очередь это касается монобольшинства", — высказался Бойко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что в президиуме должен быть баланс. Избранник напоминает, что партию "Слуга народа" представляет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, поэтому его первым заместителем должен стать представитель другой политической силы — в данном случае София Федина.

"София Федина — человек с научной степенью, замечательный кандидат ... Мы не Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики, где всех выбирали из одного человека. У нас "Слуга народа" еще не прописана в Конституции, как направляющая сила общества. Поэтому мы предложили альтернативу и предлагаем коллегам поддержать Софию Федину", — сказал Гончаренко.

Представитель фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко подчеркивает, что считает Александра Корниенко неэффективным руководителем, даже в своей собственной партии, нарушающим закон и процедуру и находящимся в зависимости от Офиса президента.

"Касаемо госпожи Софии ... я не против ее поддержать. Но я считаю, что этого точно не произойдет, и эта должность отойдет "Слугам народа", — резюмировал Николаенко.

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