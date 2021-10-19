Избрание первого вице-спикера Рады: нардепы рассказали, как будут голосовать

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Елизавета Черных
Во вторник, 19 октября, народные депутаты будут избирать первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. Известно, что на эту должность претендуют представитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и София Федина от "Европейской солидарности". Народные депутаты рассказали корреспонденту портала "Комментарии", кого и почему считают лучшим кандидатом, и кого будут поддерживать на голосовании.
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко отмечает, что партия не будет участвовать в голосовании ни за одного из представленных кандидатов, поскольку, по мнению нардепа, среди них нет людей, которые могут консолидировать парламент и направить его работу на нужды людей, а не на удовлетворение политических амбиций:
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что в президиуме должен быть баланс. Избранник напоминает, что партию "Слуга народа" представляет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, поэтому его первым заместителем должен стать представитель другой политической силы — в данном случае София Федина.
Представитель фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко подчеркивает, что считает Александра Корниенко неэффективным руководителем, даже в своей собственной партии, нарушающим закон и процедуру и находящимся в зависимости от Офиса президента.
Ранее "Комментарии" писали, лишат ли Разумкова мандата , и каким будет его ответ.
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