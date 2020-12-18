Рада рассмотрит ещё одну кандидатуру на должность министра

На сегодняшнем заседании Верховной рады, парламент заслушает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который представит Юлию Лапутину на должность министра по вопросам ветеранов. Напомним, что на заседании 16 декабря, парламент проголосовал за увольнение министра по вопросам ветеранов Сергея Бессараба.

ФОТО: Из открытых источников

Согласно повестке дня Верховной рады, всего в парламенте будет слушать 40 вопросов. Среди них народным депутатам будет предложено рассмотреть законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Также на повестку дня будет вынесено к рассмотрению внесение изменений в Налоговый кодекс и закон Украины, которые предусматривают дополнительную поддержку бизнеса в связи с усилением мероприятий карантина.

Напомним, что вчера Верховна рада поддержала кандидатуры Сергея Шкарлета и Романа Лещенко на должность министров. Так, за назначение Шкарлета министром образования и науки проголосовали 226 народных избранников, а за назначение Лещенко министром аграрной политики и продовольствия 242 нардепа в зале.

Однако во время заседания парламент Украины не поддержал назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики. Только 186 нардепов проголосовали "за" из минимального количества в 226 голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что альтернатива Юрию Витренко на должность главы министерства энергетики отсутствует. Повторное голосование за его назначение пройдет уже в начале будущего года. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.









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