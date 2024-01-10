Рада проголосовала в первом чтении за проект закона о лоббизме: что это даст Украине

В среду, 10 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о лоббизме. Какие в этой идее усматриваете плюсы и риски? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Рада проголосовала в первом чтении за проект закона о лоббизме. Фото из открытых источников

Важно вместо нужного закона не получить фейковую историю

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран уверяет, что законопроект о лоббизме – очень правильный документ, с помощью которого можно ограничить коррупцию не только в парламенте, но и в других органах власти, бизнес-группах, периодически продвигающих свои интересы, делящих зоны влияния.

"Понятно, что продвижение тех или иных интересов было, есть и будет. Это болезнь всех стран, где существуют представительские органы власти. Но, чтоб урегулировать это был придуман такой механизм как лоббизм. Причем придуман как закон – в США. Что позволило в значительной мере уменьшить, институциализировать (как бы странно это не звучало) коррупционные риски", – поясняет эксперт.

По его словам, нужно четко прописать – что такое лоббизм в контексте общественного интереса. В Украине, отмечает Виктор Таран, практически всегда существовали кампании, которые, вроде бы, ставили себе целью отстаивание общественного интереса, а на самом деле – "топили" за ту или иную экономическую группу.

"Как, к примеру, с законопроектом о металлоломе, где под красивыми лозунгами шла борьба между экономическими кланами. Условно говоря – это о защите климата, об экологии – или о защите конкретных бизнес-интересов? Очень тонкая грань между коммерционным лоббизмом и деятельностью тех или иных общественных организаций. Потому важно четко прописать критерии лоббизма", – считает эксперт.

Он акцентирует, что это – серьезный вызов. С которым нардепы должны справиться.

"Чтоб в итоге появился реальный реестр лоббистских организаций. А не формальный, при массовом теневом лоббизме. И, конечно, это не должно ставить под угрозу деятельность действительно общественных организаций, которые занимаются продвижением той или иной адженды (повестки дня)", – подчеркивает Виктор Таран.

Всё следует четко прописать, чтоб вместо нужного закона (на принятии которого настаивали наши западные партнеры) не получить фейковую историю, отмечает эксперт. Высказывая надежду, что между первым и вторым чтением законопроект правильно "допилят"

В Украине лоббизм есть, но нелегально

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов уверен, что лоббизм в нашей стране нужно было давно унормировать. Лет 20 шли разговоры об этом, отмечает он. Но получалось как в анекдоте, когда учительница сказала школьнику, что слова "ж*па" нет. А он искренне удивился: "Как же так? Ж*па есть, а слова такого – нет!".

Кроме того – принятие данного закона является одним из требований ЕС, что зафиксировано в отчете Еврокомиссии о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, подчеркивает эксперт.

"Появление закона о лоббизме способствует выходу данной деятельности из тени, – поясняет он. – В США лоббизм существует давно и легально, в Украине же – нелегально. Понятно, что в Штатах тоже критикуют лоббизм. Но когда та или иная деятельность нормирована – это всегда хорошо. А в Украине, увы, пока существует правовой вакуум".

Принятие соответствующего законопроекта даже в первом чтении – шаг к тому, чтоб этот вопрос стал более прозрачным, отмечет Николай Спиридонов. По его словам, необходимо при доработке данной инициативы учесть мировой опыт, а также привлечь общественность. Ну, а необходимость принятия закона о лоббизме не вызывает сомнения, констатирует эксперт.

Лоббистскую деятельность нужно регулировать, выводить из тени

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

"Решение придать лоббистской деятельности законодательные рамки – отличная идея. К тому же это было обязательством, которое Украины брала перед ЕС. При том, что во многих европейских странах подобных законов нет. А вот в США есть. И там очень хорошо прописаны нормы, разграничивающиеся лоббистскую и коррупционную деятельность. В Украине же этим законопроектом в правовом поле дается понимание лоббизм. Но проблема в том, что у нас лоббистской деятельностью занимаются нередко общественный сектор, разного плана НГОшки (негосударственные организации). Сможет ли законопроект, став полноценным законом, выявить реальную лоббистскую деятельность? На данный момент прописано, что организация должна регистрироваться как именно лоббистская. Подпадет ли под это деятельность НГО?".

Есть, по словам эксперта, и приграничные вопросы, та же "зеленая энергетика". Не секрет, что некоторые организации, выступающие за нее, "топят" не только за экологию, сколько за те или иные компании, на зарплате у которых негласно состоят, подчеркивает политолог.

"В США лоббисты – это, в первую очередь, люди, использующие общественное мнение для влияния на политиков. И там это работает. Хотя и не без проблем. Ряд опросов в США показывает, что американцы недовольны засильем влияния лоббистов на конгрессменов. Но, во всяком случае, там эта практика оформлена законодательно. Что позволяет ограничить коррупционное влияние в данной сфере, – рассказывает Алексей Якубин. – Насколько я знаю, ЕС настаивал на принятии Украиной данного законопроекта, потому как был недоволен нежизнеспособными инициативами, которые были предложены у нас в виде закона о деолигархизации. Посмотрим, насколько это станет рабочим и эффективным".

Очевидно, что лоббистскую деятельность нужно регулировать, выводить из тени, ограничить от коррупции, цивилизировать. Но вопрос в том, акцентирует эксперт, справится ли с этим данный законопроект, который, по его мнению, ко второму чтению претерпит значительные изменения.

Читайте также на портале "Комментарии" - с законопроектом о мобилизации мы уже опоздали: что произошло и почему идет затягивание процесса.



