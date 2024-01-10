Рада поддержала законопроект о цивилизованном лоббировании в Украине: почему это важно

Парламент одобрил в первом чтении законопроект о добросовестном лоббировании. Он направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии по вступлению Украины в ЕС. Принятие этого законопроекта называлось ЕК одним из условий на пути к членству Украины в Евросоюзе. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Парламентарий сообщил, что правительственный проект №10337 поддержали 309 народных депутатов.

Согласно проекту, предполагается создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

В Реестр лицом, которое намерено зарегистрироваться в качестве субъекта лоббистской деятельности и/или субъекта адвокации, вносится четкий перечень информации. В Реестр вносятся сведения о лоббистских контрактах, источниках финансирования, клиентах и бенефициарах їїї лоббирования и субъекте лоббирования.

Определено, что вносимые в него сведения являются публичными. Доступ к Реестру прозрачности — открытый и бесплатный.

Доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация не является лоббизмом, и это зафиксировано в проекте закона.

Стоит отметить, лоббирование – это процесс влияния на принятие решений правительственными чиновниками, законодателями или другими представителями власти с целью поддержания конкретных интересов или взглядов. Это может включать в себя различные действия, направленные на формирование или изменение законодательства, политики или регулирования.

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