Рада приняла ряд важных решений: о чем они говорят - повлияет ли это на войну в Украине

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней – до 21 ноября. Кроме того, ВР обратилась к ООН, ЕС, ОБСЕ и другим международным организациям касательно ядерного терроризма России на Запорожской АЭС. Был принят и ряд других решений в ракурсе отражения российской агрессии. Как оцениваете принятые решения? Какие у них будут последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Пока ситуация такова, что расходы на оборону растут, они составляют более половины бюджета

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев называет продление военного положения и всеобщей мобилизации – абсолютно логичными решениями, учитывая продолжающуюся российскую агрессию.

"Иначе поступить было нельзя, – уверен он. – Война продолжается и, похоже, мы выходим на некий пик боевых действий. Другое дело, что и осенью я не вижу особых перспектив для отмены военного положения. Но, подчеркиваю, данное решение парламента – ожидаемое, тут никаких сюрпризов быть не могло. О чем говорит и итог голосования – "за" высказались 328 нардепов".

Также Рада увеличила расходную часть бюджета на 270 миллиардов гривен (соответствующий законопроект поддержали 287 нардепов). Причем, основная часть суммы будет направлена на нужды Минобороны (241 миллиард) и МВД (23 миллиарда).

"Пока ситуация такова, что расходы на оборону растут. Они составляют более половины бюджета. Выдержит ли украинская экономика подобное давление? Поговаривают, что у нас уже дыра в бюджете в 250 миллиардов. И это при том, что в прошлом году все расходы украинского бюджета составляли около 1,2 триллиона гривен, – отмечает Андрей Золотарев. – А сейчас такую сумму составляют исключительно расходы на безопасность и оборону. Как состыковать растущие потребности обороны с нашими печальными экономическими реалиями? Одно денежное обеспечение армии почти миллионной армии чего стоит! Но учитывая важность данных вопросов, ВР без каких-то дискуссий поддержала то, что было спущено из Офиса президента. Иначе поступить парламентарии в нынешних реалиях просто не могли. Можно не сомневаться, что до конца года расходы на оборону будут только расти".

Военное положение будет сохраняться еще и продолжительное время после победы, в условиях мирного времени

У аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова продление военного положения (ВП) на 90 дней вопросов не вызывает.

"Более того, не удивлюсь, если ВП будет сохраняться еще и продолжительное время после победы, в условиях мирного времени. Так как к этому будет обязывать критическое состояние нашей инфраструктуры, – поясняет аналитик. – А вот ситуация с использованием Запорожской АЭС как инструмента шантажа со стороны рашистов внушает реальную тревогу".

Кремль, по мнению Александра Кочеткова, не хочет подрывать станцию. Но хочет, чтобы международное сообщество, в частности МАГАТЭ, признало ее фактически российской, и все переговоры насчет ее работы вело именно с РФ, а не с Украиной.

"При этом, – продолжает эксперт, – любые политические решения, принимаемые Украиной и содействующие отражению агрессии, имеют вторичный характер по отношению к действиям ВСУ. Только наши зримые успехи на фронтах заставят агрессора выходить на реально приемлемые для Украины переговорные позиции".

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