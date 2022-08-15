Нардепы продлили военное положение на всю осень

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспільне".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Также Верховная Рада дала "зеленый свет" на утверждение указа о продолжении всеобщей мобилизации.

Проекты законов об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7664) и утверждении указа "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7665) глава государства внес в парламент еще 12 августа.

Стоит уточнить, что военное положение в Украине было объявлено сразу после того, как российские войска полномасштабно начали наступать на Украину. При этом сама российско-украинская война продолжается уже 8 лет. И именно 8 лет российские захватчики удерживают в оккупации жителей ряда регионов Украины.

Последний раз парламентарии продлили военное положение сроком на 90 дней 22 мая. Если бы сегодня парламент не продлили военное положение, то 23 августа срок его действия истек бы.

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Также издание "Комментарии" сообщало — во время своего традиционного вечернего обращения, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что молчание людей о войне приближает их к уровню соучастия. А потому дискуссия о визовых ограничениях для собственников российских паспортов должна расширяться и привести к соответствующим решениям. Он также анонсировал принятие в скором времени Верховной Радой решения о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Как расцениваете данные заявления? Какие у них могут быть последствия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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