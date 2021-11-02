Депутаты приняли бюджет-2022 в первом чтении: как проголосовали и что утвердили

В ходе пленарного заседания нардепы проголосовали за законопроект бюджета на следующий год и приняли документ в первом чтении. Утром нардепы голосовали за дополнительные правки каждой из фракций и высказывались по правкам к законопроекту.

Законопроект поддержали в первом чтении, фото из открытых источников

Какие партии и как голосовали

Учитывая разногласия во взгляде на суммы основных расходов, голоса распределились следующим образом. ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" не поддержали проект. Из фракции "Батькивщина" "за" отдали свои голоса два депутата. "За майбутнє" отдали 16 голосов, "Довіра" — 19, еще 10 голосов "за" отдали внефракционные депутаты. Большинство голосов отдали депутаты "Слуга народа" – 226.

Что заложили в бюджет-2022



Среди важнейших показателей – доходы составили 1,267 трлн. грн, расходы – 1,442 трлн грн. Также рассчитан дефицит бюджета на уровне 188 млрд грн (3,5% ВВП). Сумма основного экономического показателя, ВВП, составляет 5368,7 млрд грн. В бюджете предусмотрели уровень роста экономики – 3,8%. Для погашения государственного долга будет израсходовано - 393,3 млрд. грн, и еще 181,4 млрд. грн на обслуживание долга.

Что по расходам



В бюджете предусмотрена средняя месячная зарплата в размере 15 300 грн. В то же время уровень потребительской инфляции составит 6,2%. Что касается курса валют, то в бюджете заложили среднюю цену за доллар — 28,6 грн.

В проекте бюджета заложены расходы по обслуживанию аппарата власти. Из бюджета будет выделено на Офис Президента на Банковой 2,9 млрд. грн, на нужды секретариата Кабмина – 1,3 млрд. грн. Также на аппарат Верховной Рады потратят в год 2,7 млрд. грн.

Что касается расходов на силовые органы и правоохранителей, то на обеспечение работы прокуроров Украины выделят – 13,6 млрд. грн, Служба безопасности получит – 16,1 млрд. грн, Министерство внутренних дел – 98,2 млрд. грн. На оборонные нужды заложена сумма в размере 5,95% ВВП (319 млрд. гривен). Дополнительно 131 млрд. грн выдадут Министерству обороны.

Педагоги будут получать больше средств, потому что на их нужды заложили 185,6 млрд. грн, из которых на оплату труда учителей заложено 108 млрд грн. Студенты получат в 2022 году большие стипендии. Минимальная стипендия вырастет до 2000 грн в месяц, лучшие студенты будут получать на 500 грн больше.

Медицинская сфера получит 197,2 млрд. грн. Программа медицинских гарантий будет профинансирована на 157,5 млрд. грн. Пенсионный фонд получит дополнительную дотацию в сумме 200,6 млрд. и 531,2 млрд. грн.

Социальные гарантии

Минимальная зарплата увеличится до 6500 грн с 1 января 2022 года, а осенью вырастет еще на 200 грн. Прожиточный минимум, в соответствии с бюджетом, заложен на уровне 2393 гривны с 1 января 2022 года. Летом он увеличится на 115 грн, а с 1 декабря еще на 81 гривну. Размер минимальной пенсии с 1 июня 2022 будет составлять 2027 грн, а с 1 декабря на 66 гривен больше.

Как сообщал портал "Комментарии", что на самом деле происходило в Раде во время принятия Госбюджета-2022.

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