Роспуск Верховной Рады: когда, зачем и кому выгодно

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Сергей Медведев
Согласно данным опроса Социологической группы “Рейтинг”, идею роспуска Верховной Рады и досрочные перевыборы поддерживают 63% украинцев. Даже больше, чем отставку Кабмина (62%). Кому сейчас выгодны досрочные выборы, кто будет стараться их избежать и при каких условиях они могут состояться — на эти вопросы ответили украинские эксперты.
Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина подчеркивает, что идея роспуска ВРУ и сам роспуск — разные вещи.
"Поддержка людьми досрочного прекращения полномочий высших государственных органов объяснима разочарованием в действиях власти, которое всегда наступает после очарования. Но для практической реализации данной идеи необходимы юридические основания. А их, как мы знаем, три — и они записаны в Конституции. Связаны эти основания с невозможностью образования коалиции, невозможностью назначения премьер-министра и невозможностью проведения пленарных заседаний на протяжении 30 дней, — поясняет Анна Малкина. — Этих оснований сейчас нет".
По мнению политолога, распустить Верховную Раду по своему усмотрению президент не может да и не заинтересован. Ведь показать хороший результат на досрочных выборах пропрезидентской партии "Слуга народа" не удастся. А, значит, власть и влияние в высшем законодательном органе будет потеряно.
"Среди заинтересованных в досрочных выборах игроков — все "старые" парламентские партии, — подчеркивает Анна Малкина. — Это "Европейская солидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ, которые постепенно возвращают свой потерянный на прошлых выборах электорат. Это и партии, которые имели шансы зайти в парламент на предыдущих выборах – "Сила и честь", "Свобода", "Громадянська позиция". Это и новые партии-проекты лидерского типа — Украинская стратегия, партия Шария и им подобные. Это и партии-проекты, которые будут анонсированы в ближайшее время, судя по амбициозному ролику о начале сессии Верховной Рады с участием Разумкова".
При этом, подчеркивает политолог, нет ничего более постоянного, чем временное.
Анна Малкина напоминает: "О досрочных выборах парламента предыдущего созыва стали говорить на следующий день после оглашения результатов выборов. В реальности прекращение его полномочий произошло за полгода до окончания каденции. И роспуск текущего состава ВРУ вряд ли произойдет в ближайшее время, несмотря на результаты опросов и настроения населения".
Политический эксперт Михаил Железняк сомневается в достоверности приведенных в социсследованиях данных. А вот в досрочных парламентских выборах – не сомневается.
"Мы отлично понимаем, кто управляет рейтингами и исследованиями. Кто их заказывает, у кого есть деньги, тот и "заказывает музыку". Как правило, это делали и делают правящие партии. Или их яркие оппоненты. Но если достоверность рейтингов можно и нужно подвергать сомнению, то тренд на массовое недовольство избирателями правящей партией – налицо", — подчеркивает эксперт.
Процесс, по его словам, лишь усиливает ярко выраженное брожение внутри фракции "Слуги народа", исключение из фракции Дубинского, санкции против телеканалов, введенные указом Зеленского.
"Думаю, роспуск этого созыва ВР – неизбежен. Вопрос времени, — отмечает Михаил Железняк. — Если Зеленскому придется выбирать, когда запустить этот процесс, ставка, думаю, будет сделана на лето в связи с низкой избирательной явкой. Для СН это какой-то шанс остаться на плаву".
Как сообщал портал "Комментарии", последнее время в обществе все чаще обсуждают сольную политическую карьеру председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Поговаривают, что он может объединиться с кем-то из политсил или сформировать свою. О том, кто и почему раскручивает "проект Разумкова" рассказали читателям "Комментариев" украинские эксперты.
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