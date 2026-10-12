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Киев поставил точку в скандале с пленными КНДР: Сибига сделал важное заявление

Дипломатическое напряжение между Киевом и Сеулом возникло из-за разного понимания конфиденциальности при передаче северокорейских военнопленных

12 октября 2026, 12:22
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Кравцев Сергей

Украина считает исчерпанной ситуацию вокруг временного отзыва посла Южной Кореи, которая возникла на фоне истории с передачей двух военнопленных из Северной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина. По его словам, решение Сеула не стало неожиданностью для украинской стороны, а дипломатические контакты по этому вопросу уже состоялись.

Киев поставил точку в скандале с пленными КНДР: Сибига сделал важное заявление

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Это временный отзыв посла, и об этом шаге южнокорейской стороны мы знали. Мы тоже приглашали корейского посла на беседу. Мы считаем, что ситуация исчерпана", — сообщил глава украинского МИД.

Сибига объяснил, что причиной недопонимания стало различное толкование этапов соблюдения конфиденциальности при передаче военнопленных. По утверждению министра, Киев выполнил все взятые на себя обязательства и действовал с учетом международного права.

"Мы сделали жест доброй воли, передав двух военнопленных Южной Корее. Украина соблюдает Женевские конвенции", — подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Киев учитывал положения Конституции Южной Кореи, согласно которой эти граждане считаются гражданами Республики Корея. Именно этим, по словам Сибиги, объяснялось решение украинской стороны передать пленных Сеулу.

История вызвала дипломатические вопросы на фоне чувствительной темы участия граждан КНДР в войне против Украины. Однако в Киеве сейчас не рассматривают ситуацию как продолжающийся конфликт с южнокорейской стороной.

Заявления Сибиги свидетельствуют о стремлении украинской дипломатии закрыть спорный эпизод и не допустить его дальнейшего влияния на отношения двух стран. При этом министр настаивает: действия Киева были продиктованы соблюдением международных обязательств и уважением правовой позиции Южной Кореи.

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