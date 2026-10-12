Рада відкрила Україні шлях до нових переговорів із ЄС: який закон став вирішальним

Верховна Рада зробила важливий крок на шляху України до членства у Європейському Союзі. Народні депутати ухвалили загалом законопроект №16119, який регулює питання освіти для національних спільнот. Від виконання цієї вимоги залежить подальше просування євроінтеграційного процесу та можливість відкрити нові переговорні кластери з ЄС.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у парламенті, за документ проголосували 266 народних депутатів. Голові Верховної Ради доручили невідкладно підписати закон та направити його на підпис президентові України.

Прийняття документа має не лише внутрішнє освітнє значення, а й серйозну політичну вагу. Закон розглядається як необхідна умова для просування переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Після виконання цієї вимоги Київ розраховує відкрити другий та третій переговорні кластери. Очікується, що відповідне питання буде розглянуте на найближчій міжурядовій конференції.

Переговорні кластери охоплюють окремі напрями законодавства та політики, які країна-кандидат має привести у відповідність до європейських норм. Їхнє відкриття дозволить Україні перейти до наступного етапу складного процесу інтеграції.

Питання утворення національних меншин залишається одним із важливих пунктів європейського порядку денного України. Євросоюз очікує від Києва дотримання прав національних спільнот та виконання зобов'язань у рамках процесу вступу.

Тепер подальше просування залежатиме не лише від ухвалення закону, а й від проходження передбачених процедур. Для України це чергова перевірка спроможності виконувати умови ЄС та зберігати темп реформ на шляху до членства в об'єднанні.

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