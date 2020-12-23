Рада может запретить рекламу - законопроект на рассмотрении

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Дмитрий Симоненко
Рада может запретить рекламу. Речь идет о размещении рекламных билбордов вдоль дорожного полотна. Авторы инициативы уверены, что это может стать отправной точкой для уменьшения автомобильных аварий на дорогах Украины. Проект закона под названием "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах "уже зарегистрирован для изучения в Верховной Раде.
В рамках законопроекта предусмотрено установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:
- на пешеходных дорожках и аллеях;
- на велосипедных дорожках;
- в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;
- в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
- над проезжей частью автомобильных дорог;
- на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.
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