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Рада может запретить рекламу - законопроект на рассмотрении

По мнению авторов инициативы, она уменьшит число ДТП на дорогах

сегодня, 13:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

Рада может запретить рекламу. Речь идет о размещении рекламных билбордов вдоль дорожного полотна. Авторы инициативы уверены, что это может стать отправной точкой для уменьшения автомобильных аварий на дорогах Украины. Проект закона под названием "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах "уже зарегистрирован для изучения в Верховной Раде. 

Рада может запретить рекламу - законопроект на рассмотрении

В рамках законопроекта предусмотрено установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

- на пешеходных дорожках и аллеях; 

- на велосипедных дорожках;

- в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

- в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

- над проезжей частью автомобильных дорог;

- на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 18 декабря депутаты Верховной Рады Украины провели еще одно кадровое назначение в правительство. Так, новым министром по делам ветеранов стала Юлия Лапутина. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов.
Кроме того, порталу стало известно, что спикeр Вeрxoвнoй рaды Дмитрий Paзумков во врeмя засeдaния пaрламентa зaявил об усилении отвeтствeнности по факту кнопкодавства в залe рады. Ориентировочно изменения будут разработаны до 15 января 2021 года. 


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70733&fbclid=IwAR3sKdSF69L4llN70sixUD1dFZzY2mLiwh4EYzG9tJ29W0EpW1EsHl59xDs
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