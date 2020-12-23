Рада может запретить рекламу - законопроект на рассмотрении

Рада может запретить рекламу. Речь идет о размещении рекламных билбордов вдоль дорожного полотна. Авторы инициативы уверены, что это может стать отправной точкой для уменьшения автомобильных аварий на дорогах Украины. Проект закона под названием "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах "уже зарегистрирован для изучения в Верховной Раде.

В рамках законопроекта предусмотрено установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:



- на пешеходных дорожках и аллеях;

- на велосипедных дорожках;

- в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

- в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

- над проезжей частью автомобильных дорог;

- на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Ранее "Комментарии" писали о том , что 18 декабря депутаты Верховной Рады Украины провели еще одно кадровое назначение в правительство. Так, новым министром по делам ветеранов стала Юлия Лапутина. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов.

Кроме того, порталу стало известно , что спикeр Вeрxoвнoй рaды Дмитрий Paзумков во врeмя засeдaния пaрламентa зaявил об усилении отвeтствeнности по факту кнопкодавства в залe рады. Ориентировочно изменения будут разработаны до 15 января 2021 года.





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