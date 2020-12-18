kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.12.2020

BTC/USD

22838.53

ETH/USD

648.36

LTC/USD

108.25

НБУ 18.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Рада назначила нового министра по делам ветеранов
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада назначила нового министра по делам ветеранов

Главой Минветеранов стала Юлия Лапутина

сегодня, 12:20
Автор:

Сергей Медведев

Депутаты Верховной Рады Украины провели еще одно кадровое назначение в правительство. Так, новым министром по делам ветеранов стала Юлия Лапутина. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов.

Рада назначила нового министра по делам ветеранов

Генерал-майор Юлия Лапутина

Отмечается, что у профильного парламентского комитета по защите прав ветеранов был свой кандидат — Александр Порхун. Там же отметили, что увольнение предыдущего министра Сергея Бессараба было связано с его состоянием здоровья.

 Юлия Лапутина занимала должность замначальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности  в 2010-2012 годах. В апреле 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ она высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". После этого она командовала оперативной группой СБУ в зоне АТО. Ее подразделение выполняло задачи  по задержанию участников подконтрольных РФ незаконных вооруженных формирований.

С 2014 года Лапутина работала на посту замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Лапутина состоит в  Консультативном совете по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины. Имеет звание генерал-майора, которое ей присвоил Владимир Зеленский. Отмечается, что это вторая женщина-генерал в Украине.

Напомним, Верховная Рада назначила двух новых министров (образования – Сергей Шкарлет, а также аграрной политики и продовольствия – Роман Лещенко). И "прокатила" назначение Юрия Витренко первым вице-премьером — министром энергетики Украины. При этом назначение Шкарлета вызвало массу вопросов, а Витренко "слуги" хотят попробовать назначить еще раз. Украинские эксперты оценили произведенные назначения и перспективы Шкарлета, Лещенко и Витренко.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mHxQMLgtVBA
Теги:
comments

Обусуждения

боб

сегодня, 13:16

Рада назначила Ла - Путину ? а что такое Ла ?!!!

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ