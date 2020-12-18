Рада назначила нового министра по делам ветеранов

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Сергей Медведев
Депутаты Верховной Рады Украины провели еще одно кадровое назначение в правительство. Так, новым министром по делам ветеранов стала Юлия Лапутина. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов.
Генерал-майор Юлия Лапутина
Отмечается, что у профильного парламентского комитета по защите прав ветеранов был свой кандидат — Александр Порхун. Там же отметили, что увольнение предыдущего министра Сергея Бессараба было связано с его состоянием здоровья.
Юлия Лапутина занимала должность замначальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности в 2010-2012 годах. В апреле 2014 года в составе первой объединенной группы СБУ она высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". После этого она командовала оперативной группой СБУ в зоне АТО. Ее подразделение выполняло задачи по задержанию участников подконтрольных РФ незаконных вооруженных формирований.
С 2014 года Лапутина работала на посту замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Лапутина состоит в Консультативном совете по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины. Имеет звание генерал-майора, которое ей присвоил Владимир Зеленский. Отмечается, что это вторая женщина-генерал в Украине.
Напомним, Верховная Рада назначила двух новых министров (образования – Сергей Шкарлет, а также аграрной политики и продовольствия – Роман Лещенко). И "прокатила" назначение Юрия Витренко первым вице-премьером — министром энергетики Украины. При этом назначение Шкарлета вызвало массу вопросов, а Витренко "слуги" хотят попробовать назначить еще раз. Украинские эксперты оценили произведенные назначения и перспективы Шкарлета, Лещенко и Витренко.
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боб
сегодня, 13:16
Рада назначила Ла - Путину ? а что такое Ла ?!!!