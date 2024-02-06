Профильный комитет согласовал отставку Лапутиной с должности министра по делам ветеранов

Глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Татьяна Третьякова рассказала, что члены комитета поддержали отставку Юлии Лапутиной.

ВР рекомендовали уволить Лапутину

Кроме того, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять ее отставку.

Прокомментировал заявление Лапутиной на увольнение военный Роман Кротевич. Он выразил надежду, что следующий министр хоть что-нибудь будет делать для ветеранов и сам будет участником боевых действий.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил , что в Верховную Раду 5 февраля поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. Он подчеркнул, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Отреагировал на заявление Лапутиной и президент Владимир Зеленский. По его словам, он обсудил с главой Кабина Денисом Шмыгалем усиление политики героев – политики ветеранов. Шаги, которые справятся с существующими проблемами в этой сфере и придадут уверенности нашим людям, шаги перезагрузки. "При всем уважении к госпоже министра, это вопрос исключительно менеджмента", — сказал президент и добавил, что Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в декабре 2020 года депутаты Верховной Рады Украины назначили новым министром по делам ветеранов Юлию Лапутину. За ее кандидатуру отдали свои голоса 248 народных депутатов. У профильного парламентского комитета по защите прав ветеранов был свой кандидат Александр Порхун.



Также портал "Комментарии" рассказывал, что министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в 2023 году получила зарплату в размере 943,3 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Министерстве по делам ветеранов в ответ на запрос портала. Всего за 12 месяцев 2023 года главе Министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной было начислено 1,17 млн гривен заработной платы. Сюда входит оклад – 753,5 тыс. гривен, а также всевозможные дополнительные выплаты. В частности, надбавка в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне – 150,7 тыс. гривен, а также командировочные средства 267,6 тыс. гривен. Однако после уплаты налогов – 228,5 тыс. гривен – фактическая зарплата Лапутиной составляет 943,3 тыс. гривен.



