Прикрыться детишками не получится: Рада отклонила проект о сокрытии внебрачных детей в декларациях

Сегодня на пленарном заседании парламент отклонил во втором чтении законопроект №3355-1, предусматривающий возможность не указывать в декларации чиновника его ближайших родственников, которые не проживают вместе с ним, как правило, это дети, рожденные в предыдущем или вне брака. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Таким образом, предложенный норматив позволял избегать декларирования имущества, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые не зарегистрированы по тому же месту жительства, что и госслужащий.

Отметим, согласно действующему законодательству, чиновники обязаны декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и те, которые принадлежат членам их семей, или находятся в их пользовании.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обозначил, что парламентарии отказались направить новый проект на повторное второе чтение в профильный комитет и фактически провалили его. В пользу законопроекта проголосовали всего 214 депутатов, при минимальной необходимости в 226.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что партия "Слуга народа" заявила о своей поддержке известного комедийного персонажа из "95 квартала" Юзика на пост главы Криворожского городского совета.

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