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В "Слуге народа" поддержат Юзика из "Квартала 95" в борьбе за мэрское кресло

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Юрий Корявченков может победить на выборах в Кривом Роге

сегодня, 14:59
Автор:

Елена Волкова
В "Слуге народа" поддержат Юзика из "Квартала 95" в борьбе за мэрское кресло

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что они поддержат народного депутата Юрия Корявченкова, известного как “Юзик” из “Квартала 95”, если тот решит идти в мэры Кривого Рога. Корниенко сказал это в эфире на телеканале ZIK.

"Как только придет время, мы объявим всех кандидатов. Если мы их не объявили, то ли время еще не пришло. Относительно перспектив господина Корявченкова, я высоко оцениваю шансы победить в Кривом Роге. Поэтому, я думаю, что, если он изъявит такое желание, партия его поддержит, но, опять же, выдвижение кандидатов по новым Избирательным кодексом – это ответственность и областных организаций, и городских, если они есть в Кривом Роге, и центрального аппарата партии. Поэтому будем определяться", - говорит нардеп.

Как ранее сообщали "Комментарии", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сделал громкое заявление: дескать, благодаря проведенным реформам в Украине в некоторых сферах настал "конец эпохи бедности". Политик говорит, что остаток денег местные горсоветы кладут на депозиты, которые в данный момент составили порядка 6 млрд. грн. Кроме того, Корниенко, ссылаясь на опрос, уверен, что 60% украинцев довольны качеством дорог, которые усиленно ремонтируют.


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