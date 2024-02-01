Превратимся в путинскую Россию. Правозащитники призывают изменить законопроект о лоббизме

Ряд правозащитных организаций обратились в Верховную Раду и Комитет по правовой политике с призывом внести изменения в законопроект "О добропорядочном лоббировании" и учесть все поправки, которые предлагают общественные организации.

Власти хотят взять общественных активистов под контроль

Общественные организации в первую очередь предлагают четко предусмотреть, что действие закона о лоббировании не распространяется на осуществление и защиту гражданами прав и свобод, гарантированных Конституцией и законами Украины, и деятельность неприбыльных организаций и неприбыльных учреждений, в частности общественных объединений.

Правозащитники, подписавшие обращение в Верховную Раду, подчеркивают, что если этого не сделать, то олигархическое влияние на принятие решений органами власти не будет уменьшено. Более того, есть угроза, что власть наоборот станет более закрытой, поскольку сможет давить на "неудобные" общественные организации, критикующие и требующие проведения реформ.

Такие граждане или организации будут обязаны регистрироваться как лоббисты под угрозой штрафов, как иноагенты в путинской России. То есть, будет создана система давления власти на гражданское общество. За участие в круглом столе, направлении предложений к законодательству, общественную экспертизу или встречу с должностным лицом людей будут преследовать как за "незаконное лоббирование",

– говорится в заявлении правозащитных организаций.

Кроме того, они призывают Верховную Раду четко сформировать, что именно они подразумевают, говоря о "коммерческом интересе" в законопроекте о лоббизме. Теперь этот пункт сформирован так, что любое пожертвование в поддержку организации для адвокатирования антикоррупционных, политических или других реформ может считаться ее "коммерческим интересом".

То есть, подчеркивают правозащитники, законопроект позволит властям считать любых активных граждан и общественные объединения лоббистами и требовать отчёта за каждую встречу, звонок, пресс-конференцию и другие лоббистские мероприятия. Также власти смогут их штрафовать и публично дискредитировать в глазах общества.

"То есть не граждане будут контролировать власть, а власть будет контролировать граждан и наказывать за их общественную активность",

– говорится в заявлении.

Также правозащитники призывают привлечь к анализу и подготовке ко второму чтению законопроекта представителей бизнес-ассоциаций, отраслевых объединений предприятий, а также представителей европейских организаций в Украине, экспертов ЕС в сфере лоббирования.

Заявление подписали около 70 общественных организаций.

Напомним, "Комментарии" писали, что в законопроекте о лоббизме, принятом в первом чтении, есть ряд неурегулированных вопросов , закрывающих доступ к политическим процессам общественным организациям. Более того, представители общественных организаций считают, что власти им решили отомстить за то, что они их заставили открыть декларации.