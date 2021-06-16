После встречи Путин не уберется из Донбасса и Крыма, - нардеп о саммите президентов США и РФ

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Елизавета Черных
Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал предстоящую встречу Джозефа Байдена с Владимиром Путиным. Народный избранник считает, что после саммита президент РФ "не уберется из Донбасса и Крыма", но поймет, что на его действия Запад будет отвечать коллективно, передает корреспондент издания "Комментарии":
Алексей Гончаренко - фото из открытых источников
Нардеп также отметил важность обсуждения темы Северного потока-2. Политик не исключает, что Соединенные Штаты могут вернуться в жесткой позиции по отношению газопровода. Это, по словам Гончаренко, был бы лучший для Украины сценарий.
Напомним, что главной целью встречи президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина является деэскалация напряженности в мире. Так считает народный избранница от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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