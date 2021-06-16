После встречи Путин не уберется из Донбасса и Крыма, - нардеп о саммите президентов США и РФ

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал предстоящую встречу Джозефа Байдена с Владимиром Путиным. Народный избранник считает, что после саммита президент РФ "не уберется из Донбасса и Крыма", но поймет, что на его действия Запад будет отвечать коллективно, передает корреспондент издания "Комментарии":

Алексей Гончаренко - фото из открытых источников

"Безусловно эта встреча важна. Я думаю, что она действительно будет сложной — там будет дым и огонь, и все, что угодно, но для Украины что важно... Перед этой встречей западный мир через саммиты США-ЕС, НАТО , Большую семерку сказал, что Украина — это часть цивилизованного мира, не часть российской орбиты. Россия не имеет права вето на жизнь и будущее нашей страны. Я надеюсь, что на этой встрече Байден четко определит, что будет, если Россия будет в дальнейшем эскалировать конфликт. Я не думаю, что после этой встречи Путин уберется из Донбасса и Крыма. Но надеюсь, что он остынет и поймет, что на его действия будет коллективный ответ Запада ", — сказал Гончаренко.

Нардеп также отметил важность обсуждения темы Северного потока-2. Политик не исключает, что Соединенные Штаты могут вернуться в жесткой позиции по отношению газопровода. Это, по словам Гончаренко, был бы лучший для Украины сценарий.

"В целом речь пойдет о том, как не допустить большей конфронтации между Россией и коллективным Западом, к которому принадлежит и Украина", — резюмировал нардеп.

Напомним, что главной целью встречи президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина является деэскалация напряженности в мире. Так считает народный избранница от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.





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