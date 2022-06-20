Полный разрыв с РФ и путь в ЕС: о чем говорят недавние решения Рады – актуальны ли они сейчас

Верховная Рада провела очередное пленарное заседание, в процессе которого разрывала соглашения с СНГ, запрещала российскую музыку и импорт печатной продукции, приняла евроинтеграционное обращение, поддержала ряд других решений. Эксперты оценили для издания "Комментарии" итоги работы нардепов.

Верховная Рада Украины. Фото: Facebook Верховної Ради

Через парламент проталкивается немало неоднозначных законов

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что Рада сейчас такое впечатление, принимает целый ряд законов, которые вряд ли имели бы шанс на успех в мирных условиях.

"Пользуясь войной, боевыми действиями, определенными настроениями в обществе, через парламент проталкивается немало неоднозначных законов. Это и некоторые воскресные, и намерение сегодня ратифицировать достаточно спорную Стамбульскую конвенцию (Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известная также как Стамбульская конвенция – прим. ред.). Реально сейчас говорить о качестве законов не приходится", – уверен Константин Бондаренко.

Он с сожалением отмечает, что нардепы не сосредотачиваются на жизненно важных вопросах.

"В прицеле их внимания, как правило, то, что интересует наших западных партнеров, а не украинское общество", – резюмирует эксперт.

У нас есть прекрасный пример Польши и стран Прибалтики. Им удалось практически полностью выдавить россию во всех ее проявлениях

Консультант по политическому и антикризисному PR, политический эксперт Татьяна Лупова рассуждает так:

"До 24 февраля – начала широкомасштабного российского вторжения – депутаты работали с большими каникулами и частыми отгулами. Теперь же им приходится делать намного больше. Кроме тех вопросов, которые из-за военных действий нужно решать в срочном порядке, приходится догонять то, что не было сделано во время".

По мнению Татьяны Луповой, защита украинского информационного пространства от российской экспансии – в числе того, что необходимо было сделать давно.

"Плохо, что это поняли только сейчас, хорошо, что хоть поняли, – отмечает эксперт. – У нас есть прекрасный пример Польши и стран Прибалтики. Им удалось практически полностью выдавить россию во всех ее проявлениях. Это помогает сохранить независимость государства".

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