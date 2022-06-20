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Кулеба рассказал, как будет воевать Украина, если поставок оружия не будет

Глава МИД Украины предупредил - Украина готова воевать лопатами, если поставок оружия не будет

сегодня, 08:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Прекращение поставок вооружений от западных партнеров не оставит украинское сопротивление против российской агрессии. Украинцы будут готовы защищаться даже лопатами. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на немецкий телеканал ARD, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.  

Кулеба рассказал, как будет воевать Украина, если поставок оружия не будет

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины отметил, Запад не должен даже допускать мысль о том, что, сократив поставки оружия в Украину можно заставить Киев быть более сговорчивым с Россией, приняв требования страны-агрессора.                                                                        

Дмитрий Кулеба предупредил, что, если поставки оружия прекратятся, это не прекратит войну, оно лишь сделает ее более беспощадней, украинцы будут готовы идти в бой с одними лопатами, потому что эта война – война за их существование.

При этом главный украинский дипломат признал, что Украина существенно уступает России по количеству оружия. поэтому, чем быстрее западные союзники будут принимать решение о передаче Украине вооружений, тем лучше для самой Украины.

Кулеба заявил, когда бы оружие не было отправлено, украинцы все равно будут благодарны, но тогда уже Запад должен понимать, что за то время, пока Украина ожидает помощи гибнет огромное количество невинных людей и время тратится впустую.

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Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-sonntag-151.html
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