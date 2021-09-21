Политолог: Офис президента собрался лишать Разумкова его «шеи» в Верховной Раде

На Банковой придумали, как ослабить спикера парламента Дмитрия Разумкова и сделать его более лояльным к президенту Зеленскому. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Виктор Таран.

Дмитрий Разумков Фото: liga.net

Он отмечает, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует отставку руководителя Аппарата ВРУ, предложив на эту должность своего человека. Соответствующее письмо было отослано на имя главы Верховной Рады. Политолог отмечает, здесь все просто – по закону именно руководитель Аппарата, осуществляет оперативное управление секретариатом парламента: организует работу парламентских комитетов, освобождает и назначает работников комитетов, обеспечивает финансовую работу парламента, руководит каналом "Рада", отвечает за организацию международных связей, в том числе за направление законопроектов на рассмотрение Венецианской комиссии. Фактически это "шея", которая сочетает голову Разумкова с "телом аппарата". В случае его увольнения Разумков теряет полноценный контроль за организационной работой парламентской работы.

"Самое смешное, что большинство не сможет назначить своего руководителя аппарата, потому что по закону нового кандидата должен подавать – спикер парламента. Поэтому ключевая идея инициативы – ослабить Разумкова, сделав его более лояльным к просьбам Зеленского. Ну, и, конечно, это голосование даст Разумкову четкий сигнал – ты следующий. А вот поддастся на шантаж Разумков или нет, покажет время и эта пленарная неделя", – написал Виктор Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" — Арахамия расставил точки над "і" в вопросе отставки Разумкова.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!