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Почти 60% украинцев считают, что Николай Тищенко должен сложить депутатский мандат

Более половины респондентов однозначно негативно оценивают его деятельность

сегодня, 14:19
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Автор:

Давиденко Евгения

Компания Active Group провела исследование общественного мнения относительно поездки народного депутата от "Слуги Народа" Николая Тищена в Таиланд якобы для встречи с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Сам Тищенко заявил, что выехал в заграничную командировку, однако председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подтвердил, что такая командировка Тищенко имела место. В связи с этим нардеп был исключен из партии "Слуга Народа".

Почти 60% украинцев считают, что Николай Тищенко должен сложить депутатский мандат

Николай Тищенко. Instagram

69,2% респондентов считают, что Тищенко должен сложить мандат народного депутата, скорее да, чем нет – считает 15,1% опрошенных. Однозначно против сдачи мандата депутатом высказались 1,3% опрошенных, скорее нет – 0,9%. Вместе с тем затруднились ответить на этот вопрос 13,5% украинцев.

 

Крайне негативно деятельность нардепа оценили 58,5% опрошенных. Склонны считать деятельность нардепа негативной, чем положительной – 20,4% респондентов. Вполне положительно о работе Тищенко откликнулись менее 1% украинцев, а скорее положительно – 3,8%.

 

Вместе с тем, как свидетельствует исследование, украинцы хорошо знают этого народного избранника. По крайней мере, так ответило 79,6% опрошенных. Впервые слышали эту фамилию — 3,3%.


Исследование Active Group осуществила с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology путем самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет 28 января. Выборка 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).


Как стало известно, Тищенко уехал в Таиланд еще 30 декабря. Сам Тищенко утверждает, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия знает о его поездке в Азию. Несмотря на решение монобольшинства, Тищенко не потерял депутатский мандат. Сложить его можно только по собственному желанию.


Ранее "Комментарии" писали , поддерживают ли украинцы закон об усилении ответственности для военных.






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