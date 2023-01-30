Почти 60% украинцев считают, что Николай Тищенко должен сложить депутатский мандат

Компания Active Group провела исследование общественного мнения относительно поездки народного депутата от "Слуги Народа" Николая Тищена в Таиланд якобы для встречи с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Сам Тищенко заявил, что выехал в заграничную командировку, однако председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подтвердил, что такая командировка Тищенко имела место. В связи с этим нардеп был исключен из партии "Слуга Народа".

Николай Тищенко. Instagram

69,2% респондентов считают, что Тищенко должен сложить мандат народного депутата, скорее да, чем нет – считает 15,1% опрошенных. Однозначно против сдачи мандата депутатом высказались 1,3% опрошенных, скорее нет – 0,9%. Вместе с тем затруднились ответить на этот вопрос 13,5% украинцев.

Крайне негативно деятельность нардепа оценили 58,5% опрошенных. Склонны считать деятельность нардепа негативной, чем положительной – 20,4% респондентов. Вполне положительно о работе Тищенко откликнулись менее 1% украинцев, а скорее положительно – 3,8%.

Вместе с тем, как свидетельствует исследование, украинцы хорошо знают этого народного избранника. По крайней мере, так ответило 79,6% опрошенных. Впервые слышали эту фамилию — 3,3%.





Исследование Active Group осуществила с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology путем самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет 28 января. Выборка – 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).





Как стало известно, Тищенко уехал в Таиланд еще 30 декабря. Сам Тищенко утверждает, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия знает о его поездке в Азию. Несмотря на решение монобольшинства, Тищенко не потерял депутатский мандат. Сложить его можно только по собственному желанию.





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