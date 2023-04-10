Рада уволила главу Счетной палаты: Пацкан уже отреагировал

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Кравцев Сергей
Верховная Рада поддержала отставку председателя Счетной палаты Валерия Пацкана. За принятие соответствующего проекта постановления №8297 проголосовали 250 народных депутатов на пленарном заседании в понедельник, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Валерий Пацкан. Фото: Facebook Валерий Пацкан
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Он пояснил, что при принятии данного решения Рада руководствовалась нормой статьи 12 закона "О правовом режиме военного положения", а именно, что "может быть выражено недоверие от не менее одной четвертой народных депутатов, то есть собрали подписи от 113 депутатов".
Валерий Пацкан у себя в Facebook также прокомментировал данное решение парламента.
По его мнению, с государственной точки зрения Рада приняла абсолютно политическое решение, которому будет дана юридическая оценка в будущем.
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