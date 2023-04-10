Рада уволила главу Счетной палаты: Пацкан уже отреагировал

Верховная Рада поддержала отставку председателя Счетной палаты Валерия Пацкана. За принятие соответствующего проекта постановления №8297 проголосовали 250 народных депутатов на пленарном заседании в понедельник, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Валерий Пацкан. Фото: Facebook Валерий Пацкан

"Со второй попытки парламент выразил недоверие председателю Счетной палаты Валерию Пацкану. Он уволен и с (должности – ИФ-У) главы, и из члена Счетной палаты", – написал парламентарий в своем телеграм-канале в понедельник.

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Он пояснил, что при принятии данного решения Рада руководствовалась нормой статьи 12 закона "О правовом режиме военного положения", а именно, что "может быть выражено недоверие от не менее одной четвертой народных депутатов, то есть собрали подписи от 113 депутатов".

Валерий Пацкан у себя в Facebook также прокомментировал данное решение парламента.

По его мнению, с государственной точки зрения Рада приняла абсолютно политическое решение, которому будет дана юридическая оценка в будущем.

"С точки зрения безопасности, этим решением политики парализовали высший орган аудита воюющего государства; остановили аудиты, касающиеся оборонной, безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы. Почему? Потому что проверка миллиардов бюджетных средств не своим для кого человеком вызывает страх. Не надо бояться проверок, нужно соблюдать закон. Так как не существует бюджетных денег, существуют деньги налогоплательщиков", – отметил Валерий Пацкан.

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